Mısır, Trump’lı Gazze zirvesi hazırlığında

Mısır’da ABD Başkanı Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin başkanlığında Gazze zirvesi düzenlenmesi planlanıyor. Zirveye Türkiye’nin de katılması bekleniyor.

Mısır, ABD’nin hazırladığı plan kapsamında İsrail ile Hamas arasında ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze konusunda uluslararası bir zirve düzenlemeyi planlıyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, Kızıldeniz kıyısındaki Şarm el-Şeyh’te düzenlenecek zirveye ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi başkanlık yapacak.

Açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ABD’li mevkidaşı Marco Rubio’nun zirveye ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Ancak zirvenin ne zaman düzenleneceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Basında çıkan haberlere göre, zirveye çok sayıda Avrupa ve Arap ülkesinin liderlerinin katılması bekleniyor.

ABD’li haber sitesi Axios’un kaynaklara dayandırdığı haberde, Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya’nın liderleri veya dışişleri bakanlarının zirveye katılmasının beklendiği belirtildi. Axios’a konuşan ABD’li bir yetkili, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun şu anda zirveye katılması beklenmediğini kaydetti.

Haberde, Trump’ın Pazartesi öğleden sonra Mısır’da olacağı ve Sisi ile görüşmesi sonrasında İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmanın arabulucuları Mısır, Katar ve Türkiye ile birlikte imza törenine katılacağı belirtildi.

Trump İsrail ve Mısır’a gidiyor

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada Pazar günü İsrail ve Mısır’a gideceğini duyurmuştu. Trump, İsrail parlamentosunda bir konuşma yapacağını, Mısır’da ise İsrail ile Hamas arasında anlaşmanın imzalanması dolayısıyla düzenlenecek resmi törene katılacağını belirtmişti.

Mısır’daki zirveye Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in de katılması bekleniyor. Alman hükümet çevreleri, Merz’in Sisi’nin davetini kabul ettiği belirtti. Ancak Merz’in Mısır’daki zirveye katılımı resmi olarak henüz teyit edilmedi. DW

