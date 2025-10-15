17.3 C
DÜNYA

NATO restleşmesi: Trump’tan İspanya’ya vergi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 5’ine çıkarmayı reddeden İspanya’yı “vergi cezası” uygulamakla tehdit etti.

Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, “İspanya’dan çok mutsuzum. Sayısını yüzde 5’e kadar çıkarmayan tek (NATO üyesi) ülke onlar. Bu yüzden İspanya’dan mutlu değilim” dedi.

Trump, “Yaptıklarından dolayı onlara gümrük vergileri yoluyla ticaret cezası vermeyi düşünüyordum ve sanırım bunu yapabilirim” diye ekledi.

ABD Başkanı, İspanya’nın savunma harcamalarını ittifak içinde belirlenen seviyeye çekmemesini “NATO’ya karşı büyük saygısızlık” olarak tanımladı.

Trump geçen hafta da Beyaz Saray’da Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’ı ağırlarken İspanya’nın bu nedenle NATO’dan atılmasının iyi bir fikir olabileceğini savunmuştu.

Yıllardır NATO ülkelerine savunmaya daha fazla bütçe ayırmaları için baskı yapan Trump, ABD’nin yeterince harcama yapmayan üyelere yardım edip etmeyeceği konusunda da şüphe uyandırıyor.

NATO’nun yüzde 5 hedefi
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası artan tehdidi gerekçe gösteren NATO üyesi ülkeler geçen Haziran ayında, 10 yıl boyunca GSYİH’lerinin en az yüzde 5’ini savunma harcamalarına ayırma konusunda anlaşmıştı. Trump’ın baskısıyla alınan bu kararla birlikte NATO üyesi ülkelerin asgari harcama oranı yüzde 2’den yüzde 5’e çıkarılmıştı.

Ancak İspanya savunma harcamalarını bu seviyeye çıkarmasına gerek olmadığını belirterek diğer 31 üyeden ayrılmıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ülkesinin savunmaya sadece yüzde 2,1’lik bir bütçe ayıracağını, bu oranın “yeterli ve gerçekçi” olduğunu belirtmişti.

İspanya 2024 yılında da yüzde 1,28 ile savunmaya en az bütçe ayıran NATO ülkesiydi.

1982 yılından beri ittifak üyesi olan İspanya; Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Letonya ve Slovakya’daki askerî konuşlanmalar da dâhil olmak üzere NATO misyonlarına yaptığı güçlü askerî katkılarla düşük harcamalarını telafi ettiğini savunuyor.

Trump’ın tehdidi sonrası Madrid’deki İspanyol hükümeti kaynakları, AFP haber ajansına “İspanya, NATO’nun kararlı ve tam üyesidir. Ve kapasite hedeflerini ABD kadar karşılamaktadır” açıklamasında bulundu. DW

