Netanyahu üzerinde baskı artıyor

Türkiye’nin de destek verdiği Trump’ın BMGK’da görüşülecek Gazze planındaki bir madde İsrailli aşırı sağcı hükümet ortaklarını öfkelendirdi. Netanyahu, Filistin devletinin kurulmasına karşı çıktığını tekrarladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, aşırı sağcı hükümet ortaklarından gelen tepkiler üzerine bir Filistin devletinin varlığına karşı duruşunun değişmediğini söyledi.

Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, “Herhangi bir toprakta bir Filistin devletinin varlığına karşı muhalefetimiz birazcık bile değişmedi” dedi.

İsrail Başbakanı’nın bu açıklaması, Türkiye’nin de destek verdiği, ABD’nin 20 maddelik Gazze planına dair tasarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sunulmasından iki gün sonra geldi.

ABD, Gazze’de uluslararası bir istikrar gücü kurulması için gerekli yetkilendirmeyi içeren taslağı, bu güce asker göndermesi beklenen ülkelerin baskısıyla, Filistin’in kendi kaderini tayin hakkına vurgu yaparak revize etmişti.

Planda, bugün Mahmud Abbas yönetiminde bulunan Batı Şeria merkezli Filistin Yönetimi yapısı içinde gerekli reformların yapılması halinde, koşulların bir Filistin devleti kurulmasının önünü açmaya elverişli olabileceği belirtiliyor.

Aşırı sağcı ortaklardan istifa tehdidi

İşte bu madde İsrailli aşırı sağcı liderlerin tepkisine yol açtı.

Netanyahu hükümetindeki aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich, dün yaptıkları açıklamada Netanyahu’ya Filistin devleti fikrini açıkça reddetmesi çağrısında bulundu. Ben-Gvir, Başbakan’ı, harekete geçmezse koalisyondan ayrılmakla tehdit etti.

Filistin devleti karşıtı duruşunun değişmediğini yineleyen Netanyahu ise planın Hamas’ın silahsızlandırılmasını da içerdiğine dikkat çekti. Netanyahu, “Gazze silahsızlandırılacak ve Hamas ya kolay yoldan ya da zor yoldan silah bırakacak” dedi.

Aşırı sağcı üyelerin koalisyondan ayrılması Netanyahu hükümetinin çökmesine yol açabilir. Ancak on binlerce sivilin öldüğü Gazze savaşı boyunca bu isimler, hükümetin yeterince sert olmadığı eleştirisiyle daha önce de koalisyondan ayrılma tehdidinde bulunmuştu.

Netanyahu, Filistin devletini resmen tanıyan Fransa dahil birçok Batılı ülke karşısında somut adımlar atmamakla da suçlanıyor.

Smotrich, dünkü açıklamasında Netanyahu’yu, Fransa gibi ülkelere karşı adımlar atma sözünü yerine getirememekle suçladı ve Başbakan’ı “İki aydır sessizliği ve siyasi utancı seçtiniz” diye konuştu.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump’ın planına verdiği destekten ötürü Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Endonezya, Ürdün ve Türkiye’ye teşekkür etti. DW Türkçe