2025 Nobel Barış Ödülü Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado’ya verildi. ABD Başkanı Donald Trump da ödül beklentisi içindeydi.

Nobel Barış Ödülü Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado’ya verildi. Maria Corina Machado, Latin Amerika’da son zamanlarda cesaretin en “olağanüstü örneklerinden” birini gösterdiği için Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.

Nobel Komitesi başkanı, Machado’nun kilit bir birleştirici figür olduğunu belirtti.

Nobel Barış Ödülü sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Maria Corina Machado’ya Nobel Barış Ödülü’nü “Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için yorulmak bilmez çabaları ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl bir geçiş için verdiği mücadele” için verdiğini duyurdu.

