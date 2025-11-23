HABER ARA
DÜNYA

Norveç’te kuzen evliliği yasaklanıyor

Norveç’te kuzen evlilikleri yasaklanıyor. Dini nikah yoluyla evliliğini sürdüren çiftler tespit edilirse her iki tarafa da 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

ABD’nin bazı eyaletleri ve birçok Avrupa ülkesinin ardından Norveç, 1 Ekim 2025 itibarıyla kuzen evliliklerini ülke çapında yasaklama kararı aldı.

Yeni düzenlemeyle, kuzenler arasında resmi nikah kıyılması artık kanunen mümkün olmayacak. Ancak özellikle ülkeye yeni yerleşen mülteciler arasında, “dini nikah” adı altında gerçekleştirilen evliliklerin devam ettiği görüldü.

HAPİS CEZASI UYGULANACAK
Uzmanlar bebek ve çocuklarda görülen sağlık sorunlarının büyük bir kısmının kuzen evliliklerinden kaynaklandığını vurguluyor. Bu nedenle, yasaların sıkı bir şekilde uygulanacağı bildirildi. Yasağı ihlal eden çiftler için ise hapis cezası gündemde.

Norveç Meclisi’ne sunulan kanun teklifi, dini nikah ile evliliklerini sürdüren çiftlerin tespit edilmesi durumunda her iki tarafa da 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

