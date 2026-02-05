Oğul Kaddafi öldürüldü

Kaddafi’nin veliahtı Seyfülislam öldürüldü: Hayattaki 3 oğlundan birinde Türkiye gizemi

Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin bir dönem “veliaht” olarak anılan oğlu Seyfülislam Kaddafi, Zintan’daki yüksek güvenlikli konutunun bahçesinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Bu ölümle birlikte Kaddafi’nin hayatta kalan çocuk sayısı dörde düşerken, 3 oğlundan biri olan Sadi Kaddafi’nin Türkiye’de yaşadığı iddia ediliyor.

Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu ve bir dönem “veliaht” olarak anılan Saif el-İslam (Seyfülislam) Kaddafi, ülkenin kuzeybatısındaki Zintan kentinde evinin bahçesinde suikaste uğradı.

KADDAFİ’NİN VELİAHTI SEYFÜLİSLAM ÖLDÜRÜLDÜ

53 yaşındaki Saif el-İslam’ın, yüksek güvenlik önlemleriyle korunduğu belirtilen yerleşkesinin bahçesinde hedef alındığı, saldırının güvenlik kameralarına rağmen engellenemediği belirtildi.

3 Şubat Salı akşamı Zintan’daki yerleşkesine giren dört silahlı saldırganın, güvenlik kameralarını devre dışı bırakarak Saif el-İslam’ı bahçede öldürdüğü bildirildi. Aileye yakın kaynaklar adresin gizli tutulmasına rağmen yerinin sızdırıldığını öne sürerken, kuzeni Hamid Kaddafi, ölümü “şehadet” olarak nitelendirdi.

Olay, Libya’da uzun süredir devam eden iç hesaplaşmaların son halkası olarak değerlendiriliyor.

LİBYA’NIN BATI’YA DÖNÜK YÜZÜYDÜ

Batı ile kurduğu temaslar ve reform söylemiyle öne çıkan Saif el-İslam Kaddafi, Londra’da eğitim aldı ve Kaddafi rejiminin uluslararası alandaki en tanınan isimlerinden biri oldu. 2000’li yıllarda anayasa, insan hakları ve devletin modernleşmesi çağrılarıyla “reformcu” bir profil çizen Saif el-İslam, Lockerbie süreci ve Libya’nın kitle imha silahlarından vazgeçmesi aşamasında Batılı ülkelerle temaslarda yer aldı.

2011’de NATO müdahalesi sonrası Muammer Kaddafi öldürüldü, Saif el-İslam yakalanarak Zintan’a götürüldü. 2015’te idama mahkûm edildi, 2017’de af yasasıyla serbest bırakıldı. 2021’de devlet başkanlığına aday olması ülkede tartışmalara yol açtı. Babası döneminde kurulan ilişkiler kapsamında Türkiye ile de temaslar yürüttü ve Türk firmalarının Libya’daki faaliyetlerinde rol alan isimler arasında yer aldı.

8 ÇOCUĞUNDAN 4’Ü HAYATTA KALDI

Kaddafi’nin öldürülen ilk oğlu Seyfularab, Nisan 2011’de NATO’nun Trablus’taki Kaddafi sarayına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. Libya hükümeti, saldırıda Seyfularab ile Kaddafi’nin üç torununun da öldüğünü açıkladı. 1981 doğumlu Seyfularab, ABD’nin 1986’da Trablus’a yönelik saldırısında da yaralanmıştı.

Oğullarından Hamis de 2011 yılında yaşamını yitirdi. 1983 doğumlu Hamis, 32. Tabur komutanıydı ve “Hamis Tugayı” olarak bilinen özel askeri birliği yönetiyordu. Rusya’da askeri eğitim alan Hamis, NATO’nun Trablus’a yönelik saldırılarına karşı savunmadan sorumluydu. Ağustos 2011’deki NATO saldırısında öldürülmesinin ardından Trablus’ta kontrol devrimci güçlere geçti.

Kaddafi’nin bir diğer oğlu Mutasım ise babasıyla birlikte Sirte’ye gitti. 1974 doğumlu Mutasım, Libya ordusunda subay ve milli güvenlik müşavirliği yaptı. Sirte’de babasıyla birlikte muhalifler tarafından yakalanarak öldürüldü.

Bir dönem “veliaht” olarak anılan büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin de öldürülmesiyle, Kaddafi’nin hayatını kaybeden çocuklarının sayısı dörde yükseldi.

HAYATTAKİ 3 OĞLUNDAN BİRİNDE TÜRKİYE GİZEMİ

2022’de paylaşılan bilgilere göre Kaddafi’nin 1973 doğumlu oğlu Sadi, gençlik yıllarında futbola ilgi duydu ve Libya’nın önde gelen kulüpleri Ehli ile İttihad’da forma giydi. Daha sonra İtalya’nın Perugia takımına transfer olan Sadi, burada beklenen başarıyı gösteremedi. 2011’deki ayaklanmalar sırasında “Sadi Tugayı” olarak bilinen silahlı birliğin başında yer aldı; söz konusu birlik Bingazi’yi kuşatan güçler arasında bulundu. Babasının devrilmesinin ardından Nijer’e kaçan Sadi, 2014’te Libya’ya iade edildi. Yedi yıl cezaevinde kaldıktan sonra 6 Eylül 2021’de tahliye edildi ve ardından Türkiye’ye gittiği bildirildi.

Kaddafi’nin hayatta olan bir diğer oğlu Hanibal ise 2015’ten bu yana Lübnan’da cezaevinde bulunuyor. 1975 doğumlu Hanibal, denizcilik ve lojistik eğitimi aldı. 2008’de İsviçre’de bir otelde yaşanan olaylar nedeniyle eşi Alina Skaf ile birlikte gözaltına alınması, Libya ile İsviçre arasında diplomatik krize yol açtı. Babasının devrilmesinden sonra Cezayir’e sığınan Hanibal, daha sonra Beyrut’a gitti ancak burada tutuklandı.

Kaddafi’nin ilk eşinden olan oğlu Muhammed’in ise Umman’da yaşadığı biliniyor. 1969 doğumlu Muhammed, iletişim ve GSM alanlarında faaliyet gösteren bir iş insanıydı ve Coca Cola’nın Libya’daki yönetiminde yer aldı. Arap Baharı’nın başladığı 17 Şubat 2011’de internetin kesilmesinden sorumlu tutuldu, önce Cezayir’e sığındı, ardından Umman tarafından kabul edildi. Babasının bazı politikalarına karşı çıkan Muhammed, ayaklanmalar sürecinde aktif bir tutum almadı.

Kaddafi’nin tek kızı Ayşe, 1976 doğumlu ve dört çocuk annesi. Hayır faaliyetleri nedeniyle “Barış Prensesi” olarak anılan Ayşe, 2009’da Birleşmiş Milletler tarafından iyi niyet elçisi seçildi. Hukuk eğitimi alan Ayşe, doktora için gittiği Fransa’dan, ABD’nin 2003’te Irak’a müdahalesini protesto ederek Libya’ya döndü. Babasının kabilesinden Ahmed Kaddafi ile evli olan Ayşe, halen Umman’da yaşamını sürdürüyor.

