Rum liderden zeytin dalı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodoulides, Financial Times’a yaptığı açıklamada AB-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak istediklerini belirtti. Tufan Erhürman’ın seçilmesini “taze bir umut” olarak nitelendiren Hristodoulides, “Türklere vize serbestisi, bize bir liman” formülünü önerdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Hristodoulides, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinde yeni bir yaklaşım benimsediklerini belirterek, “Türkiye ile güven inşa edecek adımlar atılması gerektiğini” vurguladı. Hristodoulides, Ocak 2026’da AB dönem başkanlığını devralacak olan GKRY’nin, Kıbrıs barış görüşmelerini yeniden canlandırmak için uygun bir platform sunacağını ifade etti.

“AB-Türkiye ilişkisine yönelik yaklaşımlarını değiştirdiklerini” söyleyen Hristodoulides, “Coğrafyamızı değiştiremeyiz. Türkiye her zaman Kıbrıs’ın komşusu olacak, bu yüzden AB’ye yakın bir komşu tercih ederim” dedi. Bu yeni yaklaşım çerçevesinde somut adımlar atılabileceğinin sinyalini verdi.

“ERDOĞAN VEYA FİDAN’I GAYRİ RESMİ TOPLANTILARA DAVET ETMEK OLUMLU BİR MESAJ VERİR”

GKRY, Ocak 2026’da AB’nin dönüşümlü başkanlığını üstlenecek ve bu süreçte üye devletler arasındaki gündemi yönlendirme gücüne sahip olacak. Hristodoulides, bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı gayri resmi AB toplantılarına davet etme fikrine sıcak baktığını belirterek, “Bu bir AB başkanlığı, sadece Kıbrıs başkanlığı değil. AB-Türkiye ilişkileri için olumlu bir mesaj verir” diye konuştu.

