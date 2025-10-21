HABER ARA
Ana Sayfa
DÜNYA

Sarkozy cezaevinde: Hapse giren ilk AB lideri oldu

Açık Gazete
Açık Gazete

Yolsuzluk dahil dört farklı suç nedeniyle 5 yıl ceza alan Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hapse girdi. Sarkozy, Paris’te 9 metrekarelik hücrede kalacak, her ay 14 euro ödeyeceği bir televizyonu olacak.

Eşi Carla Bruni ile birlikte evinden çıkarak hapishaneye giden Sarkozy, Avrupa Birliği ülkeleri içinde hapis yatan ilk lider olarak tarihe geçti.

Hapse girmekten korkmadığını, vaktini kitap yazarak geçirmeyi planladığını söyleyen sağcı siyasetçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu yargı skandalına saldırmaya devam edeceğim” dedi.

Sarkozy, yolsuzluk dahil dört faklı suçtan yargılandığı “Libya davası”nda suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Cezaevi yönetimi tarafından güvenliği için tek kişilik bir hücreye alınmasına karar verilen Sarkozy, Le Figaro ve La Tribune Dimanche’a yaptığı açıklamada, mahkumiyet şartları için hiçbir talepte bulunmadığını belirtti.

DİĞER MAHKUMLARLA KARŞILAŞMAYACAK

Eski Cumhurbaşkanı, cezasını, 9 metrekarelik tek kişilik hücrede çekecek. Diğer mahkumlarla karşılaşmayacak, tecrit edilecek ve sürekli korunacak.

Sarkozy, mahkum değil geçici tutuklu statüsünde. Adalet Bakanı Gerard Darmanin, Sarkozy’yi bilhassa ziyaret edeceğini söyledi.

HÜCRESİNDE NELER VAR?

Hücrede, tuvalet ve duş, masa telefonu ve her ay 14 euro ödeyeceği bir televizyon bulunacak.

Yakınları Sarkozy’yi haftada üç kez ziyaret edebilecek.

MACRON’A “GİZLİ” ZİYARET

Sarkozy’nin geçen hafta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u, Elysée Sarayı’nda ziyaret ettiği ortaya çıktı. Hapse girmesine günler kala gelen bu “gizli” ziyaret tepki çekti.

Macron, “Seleflerimden birini, bu bağlamda, insani düzeyde, kabul etmek benim için normal” açıklamasını yaptı.

Sarkozy cezaevinde: Hapse giren ilk AB lideri oldu – 1Sarkozy, eşi Carla Bruni ile La Sante Cezaevi önünde toplanan destekçilerini selamladı.
NE OLMUŞTU?

Paris Ceza Mahkemesi 25 Eylül’de “kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma” suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını vermişti.

Akıncı: "Falyalı'nın kara parasıyla kazanılan makam, şimdi hak edende"

Sarkozy’nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme, eski Cumhurbaşkanı’nı suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etmişti.

Sarkozy karara itiraz etse de, mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.

Fransa’da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy’nin, “2007’de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı maddi destek aldığı” ileri sürülmüştü.

İddiaların ardından 2013’te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda “Libya davası” olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

EŞİ CARLA BRUNİ’DEN SON GECE PAYLAŞIMI

Eşi ünlü şarkıcı ve oyuncu Carla Bruni, son gece bir paylaşım yaptı. Bruni’nin paylaştığı görüntülerde, eski ve yeni fotoğraflar ve bir kedi var.
Paylaşıma bir veda şarkısı eşlik ediyor.

