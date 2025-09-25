Sarkozy yargılandığı Kaddafi davasında suçlu bulundu

Eski Fransa lideri Sarkozy, 2007’deki seçim kampanyasına yönelik Kaddafi bağlantılı yolsuzluk iddialarıyla yargılandığı davada “suç örgütü kurmaktan” mahkum edildi, bazı suçlamalardan ise beraat etti.

Perşembe günü görülen davada mahkeme, Sarkozy’yi 2005 ile 2007 yılları arasında Libya’dan sağlanan fonlarla kampanyasını finanse etmek ve karşılığında diplomatik ayrıcalıklar sunmak amacıyla kurulan bir plan çerçevesinde “suç örgütü kurma” suçundan mahkum etti. Eski Fransa Cumhurbaşkanı; pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme dahil diğer üç suçlamadan ise beraat etti.

Savcılık, eski Cumhurbaşkanı’nın Kaddafi hükümetiyle kurulduğu iddia edilen bir “yolsuzluk paktından” bilerek faydalandığını öne sürerek 70 yaşındaki Sarkozy için 7 yıl hapis cezası talep ediyor.

2007’de Cumhurbaşkanı seçilen ve beş yıl bu görevi sürdürdükten sonra 2012’de yeniden girdiği seçim yarışını kaybeden Sarkozy, üç eski bakanın da aralarında bulunduğu 11 sanıkla birlikte yargılandığı üç aylık dava sürecinde tüm suçlamaları reddetti.

Mahkeme, Sarkozy’ye henüz bir ceza vermezken eski Cumhurbaşkanının mahkumiyet kararına itiraz etmesi halinde temyiz süreci sonuçlanana kadar herhangi bir ceza uygulanmayacak.

“Kaddafi kampanyaya milyonlarca euro aktardı” iddiası

Eski Fransa Cumhurbaşkanına yönelik suçlamalar 2011 yılına uzanıyor. O dönemde bir Libya haber ajansı ve Kaddafi’nin kendisi, Libya devletinin Sarkozy’nin 2007 kampanyasına gizlice milyonlarca euro aktardığını ileri sürmüştü.

2012’de Fransız haber portalı Mediapart, Libya istihbaratına ait olduğu öne sürülen ve 50 milyon euroluk bir finansman anlaşmasına atıfta bulunan bir belge yayımladı. Bu belgeyi sahte olarak nitelendiren Sarkozy iftira davası açtı.

Fransız yargıçlar daha sonra, söz konusu belgenin gerçek olduğunu belirtti, ancak üç ay süren ve Paris’te görülen davada gerçekleşmiş bir para transferine dair kesin bir kanıt sunulmadı.

Soruşturmacılar ayrıca, Sarkozy’nin 2005 ile 2007 yılları arasında İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, yakın çevresinden kişilerin Libya’ya yaptığı bir dizi ziyareti de mercek altına aldı.

Kilit isim karardan iki gün önce hayatını kaybetti

Davadaki sanıklardan biri olan iddianamenin kilit ismi Fransız-Lübnanlı iş insanı Ziad Takieddine, avukatı Elise Arfi’nin açıklamasına göre Salı günü 75 yaşında Beyrut’ta hayatını kaybetti. 2020’de Lübnan’a kaçan Takieddine davaya katılmamıştı.

Takieddine, 2016’de Mediapart’a yaptığı açıklamada, Sarkozy döneminde Trablus’tan Fransa İçişleri Bakanlığına nakit dolu bavullar teslim ettiğini söylemişti. Daha sonra bu ifadesini geri çekti.

Bu geri adımın ardından Sarkozy ve eşi şarkıcı-model Carla Bruni-Sarkozy, Takieddine üzerinde baskı kurma girişimlerine karıştıkları iddiasıyla ön suçlamalarla karşı karşıya kaldılar. Ancak bu dava henüz görülmedi.

Dönemin Libya – Fransa ilişkilerine ışık tutan dava

Sarkozy davası, 2000’li yıllarda Fransa’nın Libya ile yürüttüğü “arka kapı diplomasisi”ni de gün yüzüne çıkardı. O dönemde Kaddafi, Batı ile diplomatik ilişkilerini yeniden kurmaya çalışıyordu. Ondan önce Libya, uluslararası toplum tarafından izole edilmiş bir devlet olarak görülüyordu.

Sarkozy, 2011’de Arap Baharı‘nın demokrasi talep eden protestoları Arap dünyasında hızla yayılırken Libya’ya askeri müdahaleyi savunan ilk Batılı liderlerden biri olmuştu.

Ülkeyi 40 yıl boyunca diktatörlükle yöneten Kaddafi, aynı yıl çıkan ve ülke geneline yıkılan ayaklanmalar sonucu devrilmiş ve isyancılar tarafından linç edilmişti.

Sarkozy hakkındaki diğer suçlamalar

Sarkozy daha önce de, 2014’te adının geçtiği bir dava hakkında bilgi almak için bir yargıcı rüşvetle etkilemeye çalışmaktan yolsuzluk ve nüfuzu kötüye kullanma suçlarından suçlu bulunmuş ve bir yıl boyunca elektronik kelepçe takmaya mahkum edilmişti. Ancak ileri yaşı nedeniyle eski Cumhurbaşkanına Mayıs ayında şartlı tahliye hakkı tanınmış ve yalnızca üç ayın ardından elektronik kelepçeyi çıkarmasına izin verilmişti.

Sarkozy, geçen yıl ise bir başka davada 2012’deki seçim kampanyasında yasa dışı kampanya finansmanından suçlu bulundu. Yasal üst sınırın neredeyse iki katı harcama yapmakla suçlanan Sarkozy, bir yıl hapis cezasına çarptırılırken bu sürenin altı ayı ertelendi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Sarkozy, kararı Fransa’nın en yüksek temyiz mahkemesine taşıdı. Temyiz süreci hala devam ediyor.

Fransa’nın en yüksek nişanı olan Légion d’Honneur (Onur Nişanı) madalyası Sarkozy hakkında kesinleşen mahkumiyet kararının ardından geçen Haziran ayonda geri alınmıştı. DW