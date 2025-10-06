SDG/YPG arasında 5 Ekim’de top atışlarıyla başlayan gerilim şiddetli çatışmalara dönüştü. Bu gece de iki taraf Tişrin Barajı civarında çatıştı. Saldırılarda dronlar, havan topları ve füzeler de kullanıldı. İki taraf da çatışmalar için birbirini suçladı.

SDG/YPG ile HTŞ yönetimindeki Şam güçlerinin arasında, Halep’in doğu kırsalındaki Deir Hafer ve Tişrin Barajı bölgelerinde şiddetli çatışmalar çıktı. Çatışmalar, her iki tarafın topçu ve füze saldırılarıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Bu gece de Münbiç yakınlarındaki Deir Hafer ve Tişrin Barajı cephesinde yoğun çatışmalar devam etti. Burada Suriye Demokratik Güçleri (SDG/YPG) ve Şam yönetimi tarafındaki Suriye Milli Ordusu (SNA) arasında ağır topçu ateşi yapıldı.

Gerilim, ilk olarak SDG/YPG’nin HTŞ’yi dron saldırılarıyla suçlaması ve ardından aynı şekilde misilleme yapmasıyla tırmanmıştı.

HTŞ yönetimi YPG saldırılarından arta kalan şarapnelleri paylaştı

Bu kapsamda şiddetli çatışmalar sürerken iki taraf da birbirini bölgedeki istikrarsızlığı tırmandırmakla suçlayan açıklamalar yaptı.

ŞAM YÖNETİMİ YPG’Yİ SUÇLADI

Şam’daki geçici HTŞ yönetimi tarafından yapılan açıklamada, hükümet destekli güçlerin yerleşim bölgelerini hedef aldığı reddedildi. SDG/YPG’nin “kendi suçlarını örtbas etmek amacıyla” yaptığı “yanıltıcı” bir iddia olduğunu belirtti.

‘YANILTICI BİR İDDİA’

Suriye Devlet Haber Ajansı Sana’dan yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Suriye Savunma Bakanlığı, Suriye Arap Ordusu’nun Halep’in doğusundaki Deir Hafer’daki yerleşim bölgelerini hedef aldığı yönündeki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) iddialarını, suçlarını örtbas etmek amacıyla yapılan “yanıltıcı” bir iddia olarak reddetti.

Pazar günü geç saatlerde SANA ile paylaşılan bir açıklamada, Bakanlığın Medya ve İletişim Departmanı, bu “yanıltıcı suçlamaların” SDG’nin Suriye’nin kuzey ve doğusundaki sivillere karşı işlediği suçları ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik devam eden çabalarını örtbas etmek için tasarlandığını vurguladı.

‘MİSİLLEMEYLE SINIRLADIK’

Açıklamada, Suriye Arap Ordusu’nun “en üst düzeyde itidal göstererek, yanıtlarını ateşin kaynağına karşı misillemeyle sınırladığı” belirtildi. Bakanlık, bunun pazar günü erken saatlerde Halep’in doğusundaki Humeima ve Al-Keita köylerini hedef alan SDG’nin ateşine Suriye Ordusu’nun verdiği yanıtta açıkça görüldüğünü açıkladı.

Son zamanlarda SDG güçleri, Halep’in doğu kırsalındaki birkaç köy ve kasabayı roket ve topçu ateşiyle bombaladı ve hem askeri personel hem de siviller arasında kayıplara neden oldu.”

YPG’DE ŞAM’I SUÇLADI

SDG/YPG tarafından yapılan açıklamada ise HTŞ yönetimi, ihlallerini sürdürmek ve sivilleri hedef almakla suçlandı. SDG/YPG tarafından misillemelerin devam edeceği vurgulandı.

“Şam hükümetinin militanları, bölgenin güvenliğini ve istikrarını bozmak amacıyla, Suriye’nin kuzey ve doğu bölgelerinde saldırılarını ve ihlallerini tırmandırmaya devam ediyor ve savaşçılarımızı ve masum sivilleri hedef alıyor.

Bugün sabahın erken saatlerinde, kamikaze dron’ları Deir Hafer civarında bir askeri araca saldırı düzenledi ve üç savaşçımız hafif yaralandı. Akşam saatlerinde, silahlı insansız hava araçlarından biri, sivilleri korumakla görevli İç Güvenlik Güçleri devriyesini hedef aldı ve dört savaşçının yaralanmasına neden oldu.

Aynı zamanda, bölgedeki yerleşim mahalleleri rastgele topçu saldırılarına maruz kalıyor. Bu saldırılar, sivillerin hayatını doğrudan tehdit ediyor ve halk arasında panik yaymayı amaçlıyor.

‘BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMAK İSTİYORLAR’

Geçen ay 20 Eylül’de, Şam hükümeti militanlarının Deir Hafer’de, sivillerin evlerini ayrım gözetmeksizin bombalamaları sonucu, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu sekiz sivilin şehit olmasına neden olan bir katliam gerçekleştirdiklerini belirtmek gerekir.

Bu tekrarlanan saldırılar, Şam hükümeti militanlarının kaos yaratmak ve Suriye’nin kuzey ve doğusunu istikrarsızlaştırmak için çaba sarf ettiklerini ve bölge halkının yaşadığı güvenlik ve düzeni bozmaya çalıştıklarını açıkça ortaya koymaktadır. Suriye Demokratik Güçleri, halkımızı korumak ve bölgenin güvenliğini ve istikrarını bozmaya yönelik tüm girişimlerle mücadele etmek için görevlerini sürdüreceklerini teyit etmektedir.”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

