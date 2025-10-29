Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) üç tümen, 3 tugay ve genel kurmay komutasında yüzde 30 pay alarak entegre olması konusunda HTŞ ile anlaştığı bildirildi.

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) üç tümen, 3 tugay ve genel kurmay komutasında yüzde 30 pay alması konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi. Şam’da kurulu HTŞ yönetimi ile varılan anlaşmaya göre Fırat bölgesi, Cezire bölgesi ve Deyrizor bölgelirinin askeri yönetimi SDG’nin belirlediği komitanlar tarafından yapılacak.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yayın yapan Fehim Taştekin, SDG’nin entegrasyonunda bir adım daha atıldığını bildirdi. Taştekin “Yeni gelen bilgilere göre SDG komata kademesinde olacak isimleri uluslararası koalisyona sundu, yani ABD’ye Listede IŞİD’e karşı savaşmış 70 komutanın ismi yer alıyor. Entegrasyonun kısa zamanda tamamlanacağı belirtiliyor. Tugaylardan biri, terörle mücadele operasyonlarına odaklanacak ve uluslararası koalisyonla yakın koordinasyon içinde çalışacak. SDG’nin 3 tümen ve 2 özel alay savunması, Savunma Bakanlığına bağlanacak. Bunlar belirlenen yerlerin savunmasını üstlenecek.”

Doğan Cihan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Şam’daki yeni geçiş hükümeti arasında ilişkiler, gerilim ve uzlaşma arasında gidip gelen bir çizgide ilerliyor” dedi ve şu ifadeleri kullandı: “DSG-Şam diyaloğu, Ekim 2025’te gerçekten yeni bir aşamaya girdi: Sözlü anlaşmalardan operasyonel adımlara geçiş, Suriye’nin yeniden inşasında dönüm noktası olabilir. DSG’nin entegrasyonu, IŞİD tehdidini azaltır ve ABD-Türkiye gerilimini yönetir. Ancak başarı, Şam’ın yerinden yönetime ne kadar esneyeceğine ve Türkiye’nin tutumuna bağlı.” EVRENSEL / MA

