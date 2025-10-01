19.5 C
Gazze’ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu, İsrail’in müdahale tehdidiyle karşı karşıya. Filo, daha önceki misyonların saldırıya uğradığı yüksek riskli bölgeye giriş yaptı. Peki İsrail yıllardır yardım misyonlarını durdurarak uluslararası deniz hukukunu nasıl ihlal ediyor?

Gazze’ye yardım ulaştırmayı hedefleyen ve 50’den fazla gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu “yüksek riskli bölgeye” girdi.

İsrail’in filoya müdahale planı uluslararası hukuku yeniden tartışmaya açtı.

Sumud Filosu’nun sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda “Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor.” denildi.

Sumud Filosu

İSRAİL MÜDAHALE HAZIRLIĞINDA İDDİASI
Gazze’ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu, şu anda daha önceki misyonların saldırıya uğradığı yüksek riskli bölgede seyrediyor.

İsrail kamu yayıncısı Kan, ordunun filoyu durdurmak için donanma komandoları ve savaş gemileri hazırladığını, gemilerin bir kısmını batırmayı planladığını bildirdi.

İsrail, yüzlerce aktivisti donanma gemilerinde gözaltına almayı, sorguladıktan sonra Aşdod Limanı üzerinden sınır dışı etmeyi hedefliyor.

Trump’tan orduya “iç savaşa hazırlanın” talimatı

