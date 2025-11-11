Suriye IŞİD karşıtı koalisyona katılıyor

Suriye lideri Ahmed Şara, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump ile görüştü. Şara, ülkesinin ABD’nin “doğal gaz çıkarabileceği bir ülke hâline gelmesi” gerektiğini söyledi. Suriye ayrıca IŞİD karşıtı koalisyona da katılıyor.

Trump genelde konukları ile basın karşısında buluşmayı ve gazetecilerden soru almayı tercih eden bir siyasetçi olsa da Şara ile Oval Ofis’teki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Suriye lideri ayrıca, genellikle yabancı liderlerin gelişinde kullanılan Batı Kanadı girişinden değil, Beyaz Saray’a bitişik West Executive Avenue üzerinden binaya girdi. Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından Şara, dışarıda kendisini bekleyen destekçilerini selamladıktan sonra Beyaz Saray’dan ayrıldı.

“ABD’nin doğal gaz çıkarabileceği bir ülke hâline gelmeliyiz”

Toplantının ardından gazetecilere konuşan Trump, “Suriye’nin başarılı olması için elimizden geleni yapacağız çünkü bu, Ortadoğu’nun bir parçası” ifadesini kullandı.

Şara için “Görevi layıkıyla yerine getireceğine güveniyorum” diyen ABD Başkanı, kendi sosyal medya hesabı Truth Social’dan yaptığı açıklamada da, Suriye lideriyle yeniden görüşmeyi planladığını söyledi.

Şara ise Washington’da Fox News’e bir röportaj verdi. Trump ile Suriye’deki yatırım fırsatlarını görüştüklerini belirten Şara, “Suriye artık bir güvenlik tehdidi olarak değil, jeopolitik bir müttefik olarak görülmeli. ABD’nin büyük yatırımlar yapabileceği, özellikle doğal gaz çıkarabileceği bir ülke hâline gelmeli” dedi.

Suriye IŞİD karşıtı koalisyonun 90’ıncı ülkesi oluyor

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili ise, Şara’nın ziyareti sırasında Suriye’nin resmen IŞİD karşıtı küresel koalisyona katıldığını ve böylece koalisyonda yer alan 90’ıncı üye ülke olduğunu söyledi. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, bu konuda resmi duyurunun henüz yapılmadığını belirtti.

Yetkiliye göre, Washington yönetimi ayrıca Suriye’nin başkentteki büyükelçiliğini yeniden faaliyete geçirmesine izin verecek.

Trump-Şara buluşmasına Hakan Fidan da katıldı

Görüşmeye dair Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Trump-Şara buluşması “dostane ve yapıcı” olarak nitelendirildi. Bakanlık, Trump’ın “Suriye liderliğinin yeniden yapılanma ve kalkınma sürecinde ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaya hazır olduğunu” söylediğini aktardı.

Öte yandan Türk Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Trump’ın daveti üzerine Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da görüşmenin bir kısmına katıldı. Dışişleri kaynakları toplantıda Fidan’ın Türkiye’nin Suriye’ye dair görüşlerini paylaştığını ve Suriye’de Türkiye ile ABD arasında iş birliği alanlarının değerlendirildiğini ifade etti.

Fidan ayrıca, Beyaz Saray’da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile de ayrı bir toplantı da gerçekleştirdi. Türk Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, söz konusu toplantıda “Suriye’deki sorun alanlarının” görüşüldüğü ifade edildi.

Fidan’ın katıldığı bu ikinci görüşmede, Mart ayında Şam yönetimi ile Suriyeli Kürtlerin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan entegrasyon anlaşmasının uygulanmasının ele alındığı belirtildi.

SDG’nin yeni Suriye ordusuna entegre edilmesini öngören bu anlaşma, taraflar arasında devam gerginlik nedeniyle henüz hayata geçirilebilmiş değil.

1946’dan beri ilk ziyaret

Şara’nın ziyareti, Suriye’nin 1946’da Fransa’dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray’a yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor. Trump ve Şara, Mayıs ayında Suudi Arabistan’da bir araya gelmişti. Trump o dönem Şara’yı “genç, karizmatik, güçlü ve geçmişiyle öne çıkan bir savaşçı” sözleriyle betimlemişti. DW