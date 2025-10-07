17.3 C
DÜNYA

Suriye’de halksız seçim: Yalnızca 6 bin kişi oy kullandı

acikgazete
acikgazete

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’de ilk kez yapılan göstermelik seçimlere yalnızca 6 bin kişi katıldı. Yeni meclisin üçte birini Colani atayacak.

Cihatçı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) lideri Colani tarafından yönetilen geçici hükümetin denetiminde gerçekleşen seçimlerde, 210 sandalyeli meclisin 127 üyesi belirlendi. Kalan üçte birlik kısmı ise doğrudan Colani atayacak. Seçim doğrudan halk oylamasıyla değil, hükümet tarafından belirlenen yaklaşık 6 bin kişilik seçmen heyeti tarafından yapıldı.

Yüksek Seçim Komitesi, seçimlerin “adil ve şeffaf” olduğunu savundu; ancak sadece 6 kadının meclise girmesi, temsil adaleti tartışmalarını büyüttü.

Komite, ülke genelinde 49 seçim bölgesinde bin 578 adayın yarıştığını ve 119 adayın parlamentoya girmeye hak kazandığını açıkladı.

Seçim sonuçlarına göre, Halep’ten 30, Şam’dan 10, Şam Kırsalı’ndan 12, Humus’tan 12, Hama’dan 12, Lazkiye’den 10, Tartus’tan 2, Deyrizor’dan 10, İdlib’den 12, Dera’dan 6 ve Kuneytra’dan 3 milletvekili Halk Meclisi’ne girmeye hak kazandı. Öte yandan Süveyda, Haseke ve Rakka kentlerinde seçim yapılmadı.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi seçimleri “tek taraflı bir mizansen” olarak nitelendirirken, Alevi İslam Yüksek Konseyi süreci “meşruiyetten yoksun” olarak değerlendirdi.

