Suriye’de seçim günü: Şara’nın ilk sınavı

Suriye’de 5 Ekim Pazar günü seçimler yapılacak. Ahmed Şara’ya uluslararası destek artarken ülkede seçimler “dolaylı” olarak, sadece 6 bin seçici delegenin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Suriye, Beşar Esad’ın devrilmesinden bu yana ilk parlamentosunu oluşturmak üzere 5 Ekim Pazar günü dolaylı bir oylama yapacak. Katılım ve kapsayıcılık bakımından tartışmalı da olsa bu adım, geçiş sürecinin önemli bir aşaması olarak görülüyor.

Seçimler, ülkenin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın iktidarını sağlamlaştırmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşiyor. Esad’ın devrildiği Aralık 2024’ten bu yana tekrarlayan şiddet olayları, İslamcıların öncülük ettiği yönetimine karşı azınlıklar arasında güvensizliği artırmış durumda.

Ülkede seçimler ise dolaylı biçimde yapılıyor. Reuters haber ajansına göre Şam yönetiminin kontrolündeki topraklardan 6 bin seçici delege, 210 sandalyeli parlamentonun üçte ikisini belirleyecek. Kalan sandalyelerin sahiplerini ise bizzat Şara atayacak. İşte seçimler ve Suriye’de geçiş dönemine dair bilmeniz gerekenler:

Şara’nın New York temasları dönüm noktası oldu

Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara için New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu adeta bir dönüm noktası oldu.

Şara, 1967 yılından bu yana ilk kez Suriye’yi BM Genel Kurulu’nda cumhurbaşkanı düzeyinde temsil eden lider ünvanını kazandı.

Suriye’yi onlarca yıl boyunca demir yumrukla, halka baskı uygulayarak yöneten Esad Ailesi ile ABD’nin arası kötüydü. Bu süre boyunca Beşar Esad’ın diktatörlük rejimini New York’ta hep dışişleri bakanları temsil etti.

Kariyerinde büyük sıçrama

Esad rejiminin Aralık 2024’te devrilmesi ve 14 yıllık iç savaşın sona ermesiyle birlikte Suriye’nin başta ABD olmak üzere pek çok Batılı ülkelerle ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı.

Üstelik bunu sağlayan da kısa bir süre öncesine kadar ABD’nin terör örgütleri listesinde yer alan İslamcı Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) lideri olarak tanınan Ahmed Şara oldu.

O aslında Ebu Muhammed el Colani kod adıyla tanınıyordu. Esad rejimini devirdikten sonra gerçek ismi olan Ahmed Şara’yı kullanmaya başladı ve kısa bir süre sonra da Suriye’nin geçiş dönemi cumhurbaşkanı ilan edildi.

BM üyesi ülkelerin temsilcileri, Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Genel Kurul konuşmasını dikkatle dinlediFotoğraf: Valery Sharifulin/ZUMA Press/IMAGO

Aniden terör örgütü liderliğinden cumhurbaşkanlığına terfi eden Şara yaklaşık 60 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk kez Suriye’yi BM’de temsil eden lider konumuna geldi. Bunun Şara’nın siyasi kariyeri açısından muazzam bir sıçrama olduğu çok açık.

Trump’a göre “zaferin sahibi” Erdoğan

Ancak Trump yönetimine göre Esad rejiminin devrilmesinde asıl kilit rolü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oynadı.

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray’da Erdoğan’ı ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, “Suriye’deki zaferin sorumlusu Erdoğan’dır” ve “Erdoğan, Suriye’de eski lideri devirme mücadelesindeki başarıdan sorumlu olan kişidir” sözlerini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump’a göre Esad rejiminin devrilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir başarısıFotoğraf: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Trump, Erdoğan’a dönerek “Sizin vekilleriniz yaptı. Bence bunun övgüsünü siz almalısınız” diyerek aslında Esad’ı deviren Şara liderliğindeki HTŞ’nin Türkiye’nin “vekil gücü” olduğunu ifade etmiş oldu.

