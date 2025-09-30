Taliban satrançtan sonra interneti de yasakladı

Taliban, bu yıl Afganistan’da toplumsal hayatı kısıtlayan bir dizi yeni yasak getirdi. İşte bu yıla damga vuran yasaklar…

Afganistan’da bugün ülke genelinde internet ve mobil telefon hizmetleri kesildi.

Taliban yönetimi nedenine dair açıklama yapmazken, son haftalarda çevrim içi pornografi konusunda endişelerini dile getirmişti.

2021’de yeniden iktidara gelen Taliban’ın kadınlara ve ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları, insan hakları grupları ve yabancı hükümetler tarafından sık sık eleştiriliyor.

İşte bu yıl alınan bazı kararlar…

İNTERNET YASAĞI

17 Eylül’de Taliban yönetimi, “ahlaksız faaliyetleri engellemek” gerekçesiyle Afganistan’ın kuzeyindeki beş eyalette interneti yasaklamıştı.

Kunduz, Badahşan, Baghlan, Tahar ve Belh’i kapsayan yasak, bölgenin büyük nüfus merkezlerini de içeriyordu. Yönetim, cep telefonu veri kesintisinin ise bu kapsamda olmadığını açıkladı. Daha sonra yasak ülke geneline yayıldı.

KADIN YAZARLARIN KİTAPLARI RAFLARDAN İNDİRİLDİ

New York Times’ın haberine göre Taliban bu ay üniversitelerden kadınların yazdığı kitapların kaldırılması uygulamasını başlattı.

Şeriat yasaları gerekçe gösterilen karar kapsamında ayrıca demokrasi, insan hakları ve kadın çalışmalarıyla ilgili 18 dersin müfredattan çıkarılması istendi.

SATRANÇ YASAĞI

Taliban, Mayıs ayında satrancı da yasakladı. Gerekçe olarak kumara yol açabileceği gösterildi.

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), kararı üzüntüyle karşıladığını belirterek yasağın sporun gelişimine zarar vereceğini ve Afgan oyuncuların yeteneklerini sergileme fırsatını elinden alacağını açıkladı.

KADIN YARDIM ÇALIŞANLARINA KISITLAMA

Dünya Sağlık Örgütü bu ay Taliban’a çağrı yaparak, Afgan kadın yardım çalışanlarına erkek refakatçi olmadan seyahat edebilme izni verilmesini istedi.

Doğu Afganistan’da meydana gelen ve 2 bin 200 kişinin hayatını kaybettiği depremler sonrası sağlık hizmetine erişimde zorluk yaşayan kadınlara yardım için bu adımın gerekli olduğu vurgulandı.

Ancak Taliban, politikada herhangi bir değişikliğe gitmedi. Taliban, 2022’den bu yana kadın sağlık çalışanlarının ev dışında çalışmasını yasaklamış durumda.

