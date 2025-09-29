25 Eylül 1995’te, sabah işe giden 500 liman işçisi, 70 genç işçinin atılacağını duydu ve iş bıraktı. Mücadeleleri her yere yayıldı. Dönemin işçi önderleriyle 30 yıl sonra yeniden buluştuk.
Arif Bektaş
Liverpool- İngiltere’de Liverpool liman işçilerinin tarihi grevinin üzerinden tam 30 yıl geçti. 25 Eylül 1995 tarihinde, sabah işe giden 500 liman işçisi, 70 genç işçinin işten atılacağını duydu ve bu kabul edilemezdi. 500 işçi direniş kararı aldı ve bu direnişin etkileri tüm dünyayı sardı. Türkiye’deki liman işçilerinden Antep’teki dokuma işçilerine kadar, Liverpool liman işçileri herkese dokundu.
Bir kez daha ‘Ev’de buluşmak
Bu yıl iktidardaki İşçi Partisi, yıllık olağan konferansını Liverpool’da yaptı. İsrail’in katliamlarına tam desteği ve işçi ve emekçilere saldırılarından dolayı 15 yıl sonra ilk kez bir İşçi Partisi konferansı kitlesel olarak protesto ediliyordu. Liverpool liman işçilerinin de direnişinin yıl dönümüne denk geliyordu.
Protestoyu izlemek üzere Evrensel ekibi olarak Liverpool’a hareket ettik. Evrensel’e İskoçya’dan haberler yapan İlknur Karanfil, Glasgow’dan yola çıkmadan önce, liman işçilerinin derneği olan ‘The Casa/Ev’in de ziyaret edileceği bilgisi verilmişti. İlknur için ilk kez liman işçilerini ziyaret edeceği için elbette oldukça heyecanlı oldu.
Londra’dan da sabahın erken saatlerinde yola çıkılmıştı ve İşçi Partisi’ni protesto eyleminden sonra liman işçilerinin 30. yıl buluşmasına Evrensel muhabirleri olarak katılacaktık. Çünkü Evrensel için liman işçilerinin ayrı bir yeri vardı. Liman işçileri için de Evrensel’in yeri bambaşkaydı. Onlar, Metin Göktepe haber takibindeyken, 8 Ocak 1996 tarihinde polisler tarafından Eyüp Spor Salonu’nda dövülerek katledildiğinde, “Türkiye’de bizim haberlerimizi yazan gazetenin muhabirini katletmişler” diyerek işçilere duyurmuşlardı ve Metin’in davası Afyon’a da sürülse, liman işçileri hiçbir duruşmayı kaçırmadı ve hepsine katılıp, takip ettiler.
Fotoğraf: Liman işçileri arşivi
Açılan kollar, ‘merhaba, nasılsın?’
The Casa’nın kapısından içeri girer girmez, dönemin işçi önderlerinden Billy Jenkins ayağa kalktı ve kollarını sonuna kadar açarak, Türkçe olarak “Merhaba, nasılsın” diyerek karşıladı bizi. Yine işçilerden Tony Gardener ve Tony Nelson da yerinde kalkarak, salonda bulunan işçilere “Türkiye’den yoldaşlar” diyerek, diğerlerinin dikkatini çektiler.
Bir yandan Billy, diğer yandan Tony, Türkiye ziyaretlerini anlatmaya başladılar. Evrensel ile ilişkilerinden söz ettikten sonra, İstanbul’a hayranlıklarından da bahsettiler.
Billy Jenkins, Antep’te 20 bin dokuma işçisinin grevini sanki dün olmuş gibi aynı heyecanla anlatmaya başladı… Sonra kendi hikayesine geçti: “Biz sıradan liman işçileriydik. Babam beni 21 yaşına basar basmaz limana aldı. O zamanlarda, bir liman işçisinin oğlunu limanda işe sokma hakkı vardı. Zaten bizim limanda aynı anda, dede, oğul ve torunun çalışmışlığı da vardır.
İşçi sınıfının hakları için grev yaptığını duymuştum ama nasıl olacağını bilmiyordum. Hatta Galler’deki maden grevine desteğe bile gitmiştim. 70 genç işçinin (Çoğu orada çalışan arkadaşların çocuklarıydı) işten atılacağını duyduğumuzda, başta Jimmy Nolan olmak üzere direniş çağrıları yapıldı ve direnişe geçtik.
Ben, limanda halata asılan bir işçiyken, grevimizi ülkenin birçok şehrinde ve Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde onlarca toplantıda mikrofon elime alarak anlatan bir işçi durumuna geldim. Çok şey öğrendim grevde. İşçilerin birliği ve dayanışması en önemli şeydir.
Bir de Türkiye’de yaşadığım bir olayı hiç unutamıyorum. Bizi otellere götürmüyorlardı. Evlerde kalıyorduk. Bir gün ben, Emek Partisi Genel Başkanı Levent Tüzel ve TÜMTİS Genel Başkanı Sabri Topçu ile Nazan ve Özcan’ın evinde kaldık. Evde yeterince oda olmadığından ben ve iki Genel Başkan oturma odasında yere serilen yataklarda uyuduk. Hâlâ inanamıyorum. Ben düne kadar sadece liman ile evimin arasındaki yolu gelip giderken, şimdi bir parti ve bir de sendikanın genel başkanı ile aynı odada yerde uyuyorum. Hâlâ bana tuhaf geliyor. Hadi ben alışkınım. Ama bu başkanların da ne kadar mütevazi ve sınıfın neferleri olduğunu doğrudan şahit olarak gördüm. Benim için olağanüstü bir tecrübeydi.”
Grevin etkisi ve grev kırıcıları
Liman işçilerinin grevinin başarıyla sonuçlanması için uluslararası destek son derece önemliydi. O dönem liman işçileri dünyanın birçok yerine giderek destek istemişti. Billy bunu anlatırken, “En büyük destek ABD’li işçi kardeşlerimizden gelmişti. Hatta o zaman birçok gemi yüklenmiyordu. Yüklenen gemiler ise Liverpool limanında boşaltılmadığı için ABD’den gemiyle aynı grev kırıcısı işçiler gönderiliyor ve Liverpool’da yük bu işçiler tarafından indiriliyordu. Yani Liverpool’a gelen gemiler grev kırıcısı işçilerle geliyordu” diyordu.
Billy ve Tony, Londra’da yaşayan Türkiyelilerin, özellikle de Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi’nin (DAY-MER) desteğinden de söz ettiler. Hayatını kaybeden Direniş Komitesi Başkanı Jimmy Nolan ve sözcü Mick Carden’ın çabalarının altını çizdiler.
Yüzde 70’imiz aramızdan ayrıldı
Jimmy ve Mick’ten bahsedince, doğal olarak akla bir soru geliyor: “Billy arkadaşların hepsi iyiler mi? Başka hayatını kaybeden var mı?”
Billy’nin boğazı düğümlendi. Billy’yi tanıyan bilir, gülümsemesi hiçbir koşulda tükenmez. Ama o kadar çok kayıp vermiş ki, o da duraklayarak cevap verdi. “Arif çok arkadaşım öldü”. Etkilenmemek mümkün değil.
Kendisinden biraz daha genç olan Tony Nelson’ı çağırdı. Bizim sorumuzu ona sordu. Tony de “Yüzde 70’imiz aramızdan ayrıldı. Çoğu öldü. Genç olanlar da mecburen başka işlerde çalışmaya başladı. Direnişçi 500 işçiden sadece 50 işçi kaldık. Yaşlandık be Arif”.
25 Eylül 1995’te başlayan Liverpool liman işçileri direnişi 30 Mayıs 1998’de sona erdi. O zaman 400’den fazla işçi 40 ile 65 yaşları arasındaydı. Hepsi yaşamış olsaydı şimdi 70 ile 95 yaşında olacaklardı. Büyük bir bölümü hayatını kaybetti. Genç işçiler, hayatlarını devam ettirmek üzere, ya başka ülkelere (Kanada, ABD, Avusturalya, Yeni Zelanda, İrlanda…) göç ettiler ya da mesleklerini değiştirerek başka işlerde çalışmaya başladılar. Kala kala 50 işçi kaldı ve onlar da sıkı sıkıya birbirine sarılıyor.
50 kişi de kalsa Liverpool liman işçileri 30 yıldır bir arada olmaya devam ediyorlar. Evrensel, gelecek yıl da, yıl dönümü etkinliklerine davetlidir..
