Geçen hafta yönetimine kayyum atanan TELE1 kanalının çok sayıda çalışanı bugün yaptıkları ortak açıklama ile istifa ettiklerini duyurdular.

Kanal binası önünde, ana haber sunucusu Murat Taylan’ın okuduğu “Teslim olmuyoruz” başlıklı bildiride, kayyumun yayın içeriğine müdahale ettiği vurgulandı. Metinde şu ifadeler yer aldı:

“15 Temmuz’un ardından ilan edilen olağanüstü hâl koşullarında yayına başlayıp, tehditlere, ekonomik ablukaya, siyasi baskılara rağmen ayakta kaldık… Ortaya koyduğu yayın anlayışıyla iktidarın hedefi haline gelen TELE1’e 24 Ekim’de kayyum atandı. Genel Yayın Yönetmenimiz Merdan Yanardağ akıl almaz bir suçlama ile tutuklandı. Kayyum yönetiminin ilk işi haber bültenimizi susturmak oldu. TELE1’de artık yalnızca belgeseller yayınlanıyor. Kanalın penguen medyasına dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz.”

Türkiye’de 2013 yılındaki Gezi Parkı protestoları devam ettiği sırada CNN Türk televizyonunda penguen belgeseli yayınlanması muhalefet seçmeninin tepkisini çekmişti.

Taylan, “TELE1’in ekran yüzleri, yöneticileri, Ankara temsilciliğinde görevli isimler, internet sitesi yazarları ve kamera arkasında görevli bir grup çalışanın” bugün itibarıyla kanaldan ayrıldığını söyledi.

TELE1 yöneticileri ayrıca, kayyumun “kendilerinin hiç onaylamadığı ve içeriğine katılmadıkları” bir yayın akışına geçtiğini, ancak bugüne kadar çalışanların özlük haklarına dair görüşmelerin tamamlanması için istifa açıklamasını beklettiklerini kaydetti.

Merdan Yanardağ casusluk suçlamasıyla tutuklandı

Cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile seçim kampanyası direktörü Necati Özkan hakkında “casusluk” soruşturması başlatılmış, aynı soruşturma kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da 24 Ekim’de gözaltına alınmıştı. Savcılık sorgularının ardından mahkeme, İmamoğlu ve Özkan’ın yanı sıra Yanardağ’ın da casusluk suçlamasıyla tutuklanmasına hükmetti.

Yanardağ’ın casuslukla suçlanmasının hemen ardından, yöneticiliğini yaptığı kanala Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyum atanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, casusluk davasında tutuklama kararlarının açıklandığı gün, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, “Sesimizi duyuran, meydanları gören üç kanalımız var. Bunlardan birine, TELE1’i bu mevzuyla ilişkilendirerek Yeni Şafak yazarını kayyum diye atayanlara yazırlar olsun” ifadelerini kullanmıştı. DW