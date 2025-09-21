20.1 C
DÜNYA

Trump: Afganistan, Bagram üssünü vermezse, kötü şeyler olacak

Trump, “Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü’nü ABD’ye geri vermezse, kötü şeyler olacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya hesabından Afganistan’daki Bagram Hava Üssü ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Afganistan’ı yöneten Taliban’ı tehdit eden Trump, “Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü’nü inşa eden ABD’ye geri vermezse, kötü şeyler olacak” dedi.

Trump, İngiltere’ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde düzenlediği basın toplantısında, Afganistan’daki Bagram Hava Üssü’nün önemine işaret ederek, “Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin’in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması” demişti.

Taliban’ı iktidardan indirme gerekçesiyle 20 yıl boyunca NATO ülkeleriyle birlikte Afganistan’ı işgal eden ABD, 2021’de bu ülkeden çekilerek iktidarı yine Taliban’a teslim etmişti.

 

