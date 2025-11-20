Trump, Epstein belgelerinin yayımlanmasına onay verdi

ABD Başkanı Donald Trump, cezaevinde kuşkulu bir şekilde ölen cinsel istismar hükümlüsü Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngören yasayı uzun süren direnişin ardından imzaladı.

Trump, ilgili yasayı imzaladığını kendine ait Truth Social hesabından duyurdu. Trump’ın imzaladığı yasa, belgelerin 30 gün içinde yayımlanmasını öngörüyor.

Kongre, Salı günü Epstein belgelerinin açılmasına onay vermiş, yasanın yürürlüğe girmesi için Trump’ın imzası bekleniyordu. Trump, aylardır oylamanın önüne geçmeye çalışmış; ancak Pazar günü artan baskı üzerine geri adım atarak Cumhuriyetçi Partiye onay çağrısı yapmıştı.

Epstein Belgeleri Şeffaflık Yasası (Efta), Adalet Bakanı Pam Bondi’ye, yasanın yürürlüğe girmesinden en geç 30 gün sonra Epstein dosyasında “gizli olmayan tüm kayıt, belge, yazışma ve soruşturma materyallerini” yayımlama zorunluluğu getiriyor. Bu kapsam, FBI ve savcılık belgelerini de içeriyor. Bondi, yalnızca “devam eden soruşturmaları veya cezai süreçleri tehlikeye atacak” materyalleri muaf tutabilecek.

Soruşturmaya göre Epstein, yıllar boyunca reşit olmayan kızları ve genç kadınları istismar etti ve onları bazı tanınmış kişilere yönlendirdi. 2019’da New York bir cezaevinde ölü bulunan Epstein’ın intihar ettiği açıklanmıştı. ABD’de geniş bir kesim Epstein’ın susturulmak için öldürüldüğünü iddia ediyor.

Son dönemde ortaya çıkan bazı belgeler, Trump ile Epstein arasında yakın ilişki olduğu iddialarını gündeme getirdi. Epstein’ın bir e-postasında, Trump’ın “kızlardan haberdar olduğu” ve bir mağdurla “saatler geçirdiğine” ilişkin ifadeler kullandığı ileri sürülüyor.

Trump, 1990’lardan itibaren New York ve Palm Beach’te Epstein ile aynı çevrede bulunmuş, ikili arasında dostluk olduğunu gösteren görseller yayınlanmıştı. Ancak Trump hakkında şu ana kadar kişisel bir suçlama kayıtlara geçmedi.

Trump, her fırsatta “Epstein ile hiçbir ilgisinin olmadığını” yinelerken, Epstein meselesini, rakibi Demokratların “uydurduğu bir aldatmaca” olarak nitelendiriyor. DW