ABD Başkanı Trump, Truth Social platformunda, Fed Başkanı Jerome Powell’ı kovduğunu gösteren bir karikatür yayınladı. Bu girişim yasal olarak kovamadığı Fed Başkanı’nı yıpratma taktiği olarak görülüyor.

ABD’de Başkan Donald Trump ile Federal Rezerv Başkanı (Fed) Jerome Powell arasında gerilim sürüyor.

Trump, Truth Social platformunda, Powell’ı kovduğunu gösteren bir karikatür yayınladı. Gönderide, Powell’a parmağını doğrultarak “Kovuldun” diye bağıran Trump’ın resmi yer aldı. Powell ise eşyalarını içeren bir kutu tutuyor.

Karikatür yapaz zeka üretimi.

Trump, faiz indirimine temkinli yaklaşımı nedeniyle Powell’ı defalarca eleştirmiş ve ona “Too Late Powell” (Çok Geç Powell) lakabını takmıştı. En son tehdit, merkez bankasının bu ayın başında bu yıl ilk kez faiz indirimine gitmesine rağmen geldi. Powell’ın başkanlık görevi Mayıs 2026’da sona eriyor.

Amerikan CNBC’ye göre son zamanlarda Trump, Fed binasına yönelik eleştirilerini yumuşatsa da, Powell’ın faiz oranlarını çok yüksek tutarak ekonomiye zarar verdiğini söylemeye devam ediyor.

Karikatür, Fed başkanına yönelik kamuoyu baskısı kampanyasında dramatik bir tırmanışı temsil ediyor ve Beyaz Saray ile ülkenin merkez bankası arasında eşi görülmemiş bir gerginliği vurguluyor.

GÖREVDEN ALACAĞINI SÖYLÜYORDU

Trump, başkanlığı sırasında 2018 yılında Fed başkanlığına atadığı Powell ile sık sık çatıştı. Trump, Powell’ı faiz oranlarını daha erken ve daha fazla düşürmediği için eleştirdi. Başkan, yüksek borçlanma maliyetlerinin ekonomik büyümeyi tehdit ettiğini ve yönetiminin politikalarını baltaladığını söyleyerek, onu görevden alma fikrini kamuoyuna açıklamıştı.

Powell ise kovulmasına “yasa gereği izin verilmediğini” daha önce defalarca söyledi.

“İŞGÜCÜ PİYASASI GEREKSİZ YERE ZAYIFLAYABİLİR”

Powell, geçen salı yaptığı açıklamada, “Faiz oranını çok uzun süre çok yüksek tutarsak, işgücü piyasası gereksiz yere zayıflayabilir” demişti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de CNBC’ye yakın zamanda verdiği bir röportajda şunları söyledi: “Enflasyon dört buçuk yıldır üst üste hedefin üzerinde ve yükseliyor. Bence aşırı agresif davranmamak için biraz dikkatli olmamız gerekiyor

DERİN BÖLÜNMELERİ YANSITIYOR

Trump’ın sosyal medya paylaşımı, Federal Rezerv’in ülke genelinde ekonomik büyüme, enflasyon ve istihdam oranlarını önemli ölçüde etkileyebilecek para politikası konusunda kritik kararlar almak zorunda olduğu bir dönemde geldi.

ABD merkezli Newsweek’e göre Fed’in ana faiz oranı, Merkez Bankası’nın bu yılki ilk faiz indiriminin ardından yüzde 4,3’ten yüzde 4,1’e geriledi. Politika yapıcılar, bu yıl iki kez daha faiz indirimi yapmayı beklediklerini belirtti. Ancak Powell, 2021’den bu yana Fed’in yüzde 2’lik hedefini sürekli olarak aşan enflasyonun yeniden alevlenmesini önlemek için ölçülü bir yaklaşım benimsendiğini vurguladı.

Bu anlaşmazlık, Fed’in faiz belirleme komitesindeki derin bölünmeleri yansıtıyor. Trump tarafından atanan iki isim, Fed Guvernörü Michelle Bowman ve yönetim kurulu üyesi Stephen Miran, daha agresif faiz indirimlerini savunurken, Miran faizlerin yüzde 2 ile 2,5’e kadar düşürülmesi gerektiğini öne sürüyor. Ancak Powell ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee gibi müttefikleri, çok hızlı faiz indirimlerinin enflasyon kontrolündeki ilerlemeyi baltalayabileceği uyarısında bulunarak itidal çağrısında bulunuyor.

“İPOTEK DOLANDIRICILIĞI” KRİZİ

Durumu daha da karmaşık hale getiren bir diğer gelişme ise Fed Guvernörü Lisa Cook’un şu anda Trump yönetiminin onu ipotek dolandırıcılığıyla suçladığı ve görevden almaya çalıştığı bir mücadele vermesi. Cook, Federal Rezerv Yasası’nın guvernörlerin sadece görev suistimaliyle ilgili “haklı nedenlerle” görevden alınmasına izin verdiğini savunarak, görevden alınmasına karşı dava açtı.

Trump yönetimi, Fed’in Washington merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle Powell’ı sert bir şekilde eleştirdi ve Trump’ın Fed başkanını bu nedenle görevden almaya çalışabileceği şüphesini uyandırdı.

