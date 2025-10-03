Trump: Hamas’a pazartesiye kadar süre

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Gazze’deki barış planına ilişkin “Hamas’a son bir şans verilecek” dedi. Pazartesiye kadar süre verdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın kendi sosyal medya platformu Truth Social hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:
“Pazar akşamı saat 18:00’de (Washington, D.C. saatiyle) [TSİ Pazartesi 01.00] Hamas ile bir anlaşmaya varılması gerekiyor. Tüm ülkeler anlaşmayı imzaladı! Bu SON ŞANS anlaşması sağlanamazsa, Hamas’a karşı daha önce hiç görülmemiş bir CEHENNEM kopacak. ORTA DOĞU’DA BİR ŞEKİLDE BARIŞ SAĞLANACAKTIR. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim! BAŞKAN DONALD J. TRUMP.”
