Trump ile Mamdani ilk kez yüz yüze görüştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile Beyaz Saray’da yaptığı ilk yüz yüze görüşmeye “faşişt” esprisi damga vurdu. Trump ile Mamdani arasında buzlar erimiş görünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, New York’un seçilmiş yeni belediye başkanı Zohran Mamdani ile Beyaz Saray’da yaptığı ilk yüz yüze görüşmede, siyasi farklara rağmen iş birliği mesajı verdi.Trump, uzun süredir eleştirdiği Mamdani’yi bu kez “başarılı bir kampanya yürüttüğü” için tebrik etti ve “anlaşmazlıkları çözebileceklerini” savundu.

“AYNI ŞEYİ İSTİYORUZ”

Görüşme sonrası Trump, “Bu şehri seviyoruz ve iyi durumda olmasını istiyoruz. Belediye başkanını tebrik ediyorum, çok zorlu rakiplere karşı etkileyici bir seçim geçirdi” dedi.

Donald Trump, “Bazı anlaşmazlıklar olabilir ama çok iyi iş yapabileceğine ve bazılarını şaşırtabileceğine inanıyorum. Sanırım çok mantıklı bir insanla tanıştım. New York’u tekrar harika görmek isteyen ve buna odaklanan bir adamla tanıştım.” ifadelerini kullandı.

Mamdani ise toplantıyı “New York’un daha yaşanabilir olması adına verimli” olarak nitelendirerek uygun politikalar konusunda iş birliğine açık olduğunu söyledi.

DİKKAT ÇEKEN “FAŞİST” YANITI

Bir gazeteci, Mamdani’ye seçim kampanyası sırasında Trump için kullandığı “faşist” ifadesini hatırlatarak, “Bunun hala arkasında mısınız?” diye sordu.

Mamdani yanıt vermeye başlarken Trump araya girip gülümseyerek, “Sorun değil, sadece ‘evet’ diyebilirsin.” dedi.

İkili, seçim döneminde birbirleri hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu. Trump, Mamdani’yi defalarca “komünist” diye nitelemiş. Mamdani ise Trump’ı “despot” ve “faşist gündemi olan biri” olarak tanımlamıştı. Ancak Oval Ofis’teki buluşmada iki isim de beklenenden daha sıcak ve uyumlu bir görüntü sergiledi.

“ZELENSKİ’NİN ONAYLAMASI GEREKİYOR”

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmayı hedefleyen 28 maddelik barış planına ilişkin, “Barış için bir yol bulduğumuzu düşünüyorum ama Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin bunu onaylaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

SÖYLEMLER YUMUŞADI

Trump, seçim sürecinde Mamdani’yi “radikal solcu”, hatta “komünist ve Yahudi düşmanı” olarak nitelendirmişti.

Uganda doğumlu Mamdani, New York’un ilk Müslüman ve Güney Asyalı belediye başkanı olacak.

GÜNDEM HAYAT PAHALILIĞI

Mamdani, 8,5 milyon nüfuslu kentte konut kiraları, gıda, ulaşım ve çocuk bakımındaki yüksek maliyetleri öncelik yapacağını söyledi.

Trump ise federal fonları kesmek ile tehdit etmişti ancak bunun hukuki dayanağının belirsiz olduğu ifade ediliyor. New York’a 2026 bütçesinde federal hükümetten 7,4 milyar dolar aktarılması planlanıyor.

Mamdani, seçim gecesi yaptığı konuşmada Trump’a gönderme yaparak “Eğer bu ülkeyi Trump’tan koruyabilecek bir yer varsa, bu onu yetiştiren şehir olan New York’tur” demişti.

Trump ise verdiği yanıtta “Bu sözleri bana söylerken dikkatli olmalı” ifadelerini kullanmıştı.

