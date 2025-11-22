HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaDÜNYATrump ile Mamdani ilk kez yüz yüze görüştü
DÜNYA

Trump ile Mamdani ilk kez yüz yüze görüştü

Açık Gazete
Açık Gazete

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile Beyaz Saray’da yaptığı ilk yüz yüze görüşmeye “faşişt” esprisi damga vurdu. Trump ile Mamdani arasında buzlar erimiş görünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, New York’un seçilmiş yeni belediye başkanı Zohran Mamdani ile Beyaz Saray’da yaptığı ilk yüz yüze görüşmede, siyasi farklara rağmen iş birliği mesajı verdi.Trump, uzun süredir eleştirdiği Mamdani’yi bu kez “başarılı bir kampanya yürüttüğü” için tebrik etti ve “anlaşmazlıkları çözebileceklerini” savundu.

“AYNI ŞEYİ İSTİYORUZ”

Görüşme sonrası Trump, “Bu şehri seviyoruz ve iyi durumda olmasını istiyoruz. Belediye başkanını tebrik ediyorum, çok zorlu rakiplere karşı etkileyici bir seçim geçirdi” dedi.

Donald Trump, “Bazı anlaşmazlıklar olabilir ama çok iyi iş yapabileceğine ve bazılarını şaşırtabileceğine inanıyorum. Sanırım çok mantıklı bir insanla tanıştım. New York’u tekrar harika görmek isteyen ve buna odaklanan bir adamla tanıştım.” ifadelerini kullandı.

Mamdani ise toplantıyı “New York’un daha yaşanabilir olması adına verimli” olarak nitelendirerek uygun politikalar konusunda iş birliğine açık olduğunu söyledi.

DİKKAT ÇEKEN “FAŞİST” YANITI

Bir gazeteci, Mamdani’ye seçim kampanyası sırasında Trump için kullandığı “faşist” ifadesini hatırlatarak, “Bunun hala arkasında mısınız?” diye sordu.

Mamdani yanıt vermeye başlarken Trump araya girip gülümseyerek, “Sorun değil, sadece ‘evet’ diyebilirsin.” dedi.

İkili, seçim döneminde birbirleri hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu. Trump, Mamdani’yi defalarca “komünist” diye nitelemiş. Mamdani ise Trump’ı “despot” ve “faşist gündemi olan biri” olarak tanımlamıştı. Ancak Oval Ofis’teki buluşmada iki isim de beklenenden daha sıcak ve uyumlu bir görüntü sergiledi.

“ZELENSKİ’NİN ONAYLAMASI GEREKİYOR”

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmayı hedefleyen 28 maddelik barış planına ilişkin, “Barış için bir yol bulduğumuzu düşünüyorum ama Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin bunu onaylaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın  Trump, Epstein belgelerinin yayımlanmasına onay verdi

SÖYLEMLER YUMUŞADI

Trump, seçim sürecinde Mamdani’yi “radikal solcu”, hatta “komünist ve Yahudi düşmanı” olarak nitelendirmişti.

Uganda doğumlu Mamdani, New York’un ilk Müslüman ve Güney Asyalı belediye başkanı olacak.

GÜNDEM HAYAT PAHALILIĞI

Mamdani, 8,5 milyon nüfuslu kentte konut kiraları, gıda, ulaşım ve çocuk bakımındaki yüksek maliyetleri öncelik yapacağını söyledi.

Trump ise federal fonları kesmek ile tehdit etmişti ancak bunun hukuki dayanağının belirsiz olduğu ifade ediliyor. New York’a 2026 bütçesinde federal hükümetten 7,4 milyar dolar aktarılması planlanıyor.

Mamdani, seçim gecesi yaptığı konuşmada Trump’a gönderme yaparak “Eğer bu ülkeyi Trump’tan koruyabilecek bir yer varsa, bu onu yetiştiren şehir olan New York’tur” demişti.

Trump ise verdiği yanıtta “Bu sözleri bana söylerken dikkatli olmalı” ifadelerini kullanmıştı.

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Önceki haber
Bach, Diyarbakır’da

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Bach, Diyarbakır’da

KÖŞE YAZILARI
SEDAT YILDIRIM SARICI* / LONDRA - “Bach, Diyarbakır’a ağır...

Gençler sadece ekonomiden değil toplumdan da uzaklaşıyor, farkında mısınız?

KÖŞE YAZILARI
Prof. Dr. Mustafa Durmuş - TÜİK tarafından hazırlanan son “Hanehalkı...

Süreç komisyonu İmralı’ya gidiyor

TÜRKİYE
Süreç komisyonu 'İmralı ziyareti' gündemiyle toplandı. Oturum ve oylama...

Doğadan Kopan İnsan ve Zehirle Kurulan Yeni Dünya

KÖŞE YAZILARI
Alüminyum fosfat bir aileyi ortadan kaldırdı… İnsan, kendi dışında...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.