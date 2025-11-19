Trump Kaşıkçı cinayeti konusunda Suudi Prens Selman’ı savundu

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da ağırladığı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle bir ilişkisi olmadığını söyledi.

2021 tarihli bir ABD istihbarat raporu, Selman’ın cinayeti onayladığını tespit etmişti.

Basın toplantısında bir gazetecinin Prens Selman’a “ABD istihbaratı sizin bir gazeteciyi vahşice öldürme planının başında olduğunuz sonucuna vardı. 11 Eylül’de yakınlarını kaybedenler de bugün Oval Ofis’te olmanıza öfkeli” diye başladığı soruyu bölen Başkan Trump, gazetecinin hangi kuruluş için çalıştığını sordu.

Gazeteci hem Trump’a hem Selman’a “ABD halkı size güvensin” diye sorusunu tamamladıktan sonra ABC televizyonundan olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Başkan Trump “Sahte haber. ABC sahte haber” dedi ve soruya şöyle yanıt verdi:

“[Prens Selman’ı göstererek] Bu beyefendi müthiş bir iş çıkardı.

“[Kaşıkçı’yı kast ederek] Bahsettiğiniz kişi son derece tartışmalı biriydi, bir sürü kişi o beyefendiyi sevmiyordu, sevseniz de sevmeseniz de bir şeyler oldu ama [prens] bu konuda hiçbir şey bilmiyordu.

“Bu meseleyi de burada kapatabiliriz. Misafirimizi böyle bir soru sorarak utandırmak zorunda değilsiniz.”

2 Ekim 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülen Washington Post gazetesi yazarı Kaşıkçı’nın cesedi bulunamamış, cinayetin oraya çıkmasından günler sonra Riyad yönetimi Kaşıkçı’nın “korsan bir operasyon” sonucu öldürüldüğünü açıklamıştı.

Trump’ın ardından konuşan Prens Selman ise “11 Eylül’de ABD’de hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyorum” dedi ve ekledi:

“Gerçeğe odaklanmamız lazım ve CIA dökümanları da gösteriyor ki Usame bin Ladin Suudi vatandaşlarını bir amaç için kullandı: Suudi Arabistan – ABD ilişkisini yok etmek.

“Gazeteci konusuna gelecek olursak, insanların bir hiç uğruna ölmesi çok acı verici bir şey. Hiçbir amaç olmadan, yasa dışı bir şey olmadan…

"Suudi Arabistan'da bizim için çok acı verici oldu bu. Ama sonrasında tüm doğru adımları attık soruşturma vesaire sürecinde.

“Bir daha böyle bir şey olmaması için sistemimizi iyileştirdik. Bu acı verici bir şey, devasa bir hata ve bir daha olmaması için elimizden geleni yapıyoruz.”

F-35 satışına onay: ‘Müthiş bir müttefikler’

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Beyaz Saray’da yapacağı görüşme öncesi, ülkesinin Suudi Arabistan’a F-35 jetleri satacağını söylemişti.

Trump “Bunu yapacağız. F-35 jetlerini satacağız. Müthiş bir müttefik oldular” dedi.

İki liderin görüşmede savunma ve sivil nükleer enerji konularındaki anlaşmaların ayrıntılarını ele almaları bekleniyor.

Muhammed bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluğunda öldürülmesi ve cesedinin parçalanmasından bu yana ilk kez Beyaz Saray’da kabul edilecek.

ABD istihbaratının bir değerlendirmesinde Selman’ın cinayetle sonuçlanan operasyona onay verdiği sonucuna varılmıştı. Veliaht Prens ise cinayette rol oynadığı iddialarını reddetmişti.

Selman’ın son Beyaz Saray ziyareti, Trump’ın ilk başkanlık döneminde, Kaşıkçı cinayetiyle aynı yıl gerçekleşmişti.

Eski Başkan Joe Biden, Selman’ı hiç Beyaz Saray’da ağırlamadı ve insan hakları sicili nedeniyle ülkeyi bir “parya” haline getirme (dışlama) vaadinde bulunmuştu.

Buna karşın, 2022’de farklı alanlarda anlaşmalar yapmak için Suudi Arabistan’a gitmişti. Biden görüşmede Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdiğini söylemişti.

Trump ve Veliaht Prens, mayıs ayında da başkent Riyad’da görüştü.

Bu görüşmede Suudi Arabistan’a yaklaşık 142 milyar dolarlık silah satış sözleşmesi imzalandı.

Beyaz Saray 600 milyar dolarlık yatırım kapsamındaki imzaları “tarihteki en büyük savunma satış anlaşması” diye duyurdu.

Suudi Arabistan, ABD yapımı silahların en büyük alıcısı konumunda.

Bazı Amerikalı savunma yetkilileri, dünyanın en gelişmiş avcı uçağı diye tanımlanan F-35'lerin Suudi Arabistan'a potansiyel satışı konusundaki kaygılarını dile getirmişti.

Yetkililer ABD medyasına açıklamalarında, satışın Suudi Arabistan’a hassas hayalet teknolojisine erişim vereceğini ve Riyad’ın bunu Çin ile yaptığı güvenlik ortaklığı anlaşması üzerinden Pekin ile paylaşabileceğini söylemişlerdi.

İsrailli yetkililer de satışın İsrail’in savunma konumunu etkileyeceğine dair kaygılarını ifade etti.

İsrail ABD’nin en büyük müttefiki ve bölgede bu uçaklara sahip tek ülke.

Başlıca üretici Lockheed Martin şirketine göre bir F-35A jeti 82,5 milyon dolara mal oluyor.

Görüşmede ayrıca, Trump’ın Suudi Arabistan ile İsrail’in ilişkilerinin normalleştirilmesini öngören İbrahim Anlaşmalarını da imzalaması için baskı yapması bekleniyor.

Suudi Arabistan anlaşmaları “Filistin devletine giden bir yol ortaya çıkınca” imzalayacağını söylerken, İsrail Filistin devleti fikrine karşı çıkıyor. BBC TÜRKÇE

