Trump’ın 28 maddelik Ukrayna-Rusya barış planı: Topraklar Rusya’ya kaynaklar ABD’ye 

Amerikan Axios haber sitesi, ABD ve Rusya hükümetlerinin ekim ayında yaptıkları gizli görüşmeler sonucu şekillenen ve Trump’ın Ukrayna planı olarak basına sızdırılan 28 maddelik planın tamamını yayımladı.

Plana göre, Rusya işgal ettiği topraklarda kalmaya devam edecek, Ukrayna ve Rusya’nın kaynaklarının önemli bir kısmı ABD kontrolüne girecek, Ukrayna’da seçimler yapılacak, anlaşmanın uygulanmasını Trump liderliğinde bir ‘Barış Konseyi’ yönetecek.

İnfografik: AA

Habere göre planın tüm maddeleri şöyle:

Ukrayna’nın egemenliği teyit edilecektir. Rusya, Ukrayna ve Avrupa arasında kapsamlı bir saldırmazlık anlaşması imzalanacaktır. Son 30 yıldaki tüm belirsizlikler çözülmüş sayılacaktır. Rusya’nın komşu ülkeleri işgal etmeyeceği ve NATO’nun daha fazla genişlemeyeceği beklenmektedir. Küresel güvenliği sağlamak ve iş birliği ile gelecekteki ekonomik kalkınma fırsatlarını artırmak için tüm güvenlik sorunlarını çözmek ve gerilimin azaltılması için koşullar yaratmak amacıyla, ABD’nin arabuluculuğunda Rusya ve NATO arasında bir diyalog yürütülecektir. Ukrayna, güvenilir güvenlik garantileri alacaktır. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin büyüklüğü 600 bin personel ile sınırlandırılacaktır. (Şu anda yaklaşık 850 bin, savaş öncesinde 250 bin kadardı) Ukrayna, NATO’ya katılmayacağını anayasasında belirtmeyi kabul edecek ve NATO, Ukrayna’nın gelecekte üyeliğe kabul edilmeyeceğine dair bir hükmü tüzüğüne dahil etmeyi kabul edecektir. NATO, Ukrayna’da asker bulundurmamayı kabul edecektir. Avrupa savaş uçakları Polonya’da konuşlandırılacaktır. ABD garantisi: ABD, garanti karşılığında tazminat alacaktır; Ukrayna Rusya’yı işgal ederse, garantiyi kaybedecek; Rusya Ukrayna’yı işgal ederse, kararlı ve koordineli bir askeri müdahalenin yanı sıra, tüm küresel yaptırımlar yeniden yürürlüğe girecek, yeni toprakların tanınması ve bu anlaşmanın diğer tüm avantajları iptal edilecek; Ukrayna, sebepsiz yere Moskova veya St. Petersburg’a füze fırlatırsa, güvenlik garantisi geçersiz sayılacak. Ukrayna, AB üyeliğine hak kazanmıştır ve bu konu değerlendirilirken Avrupa pazarına kısa vadeli tercihli erişim hakkı elde edecektir. Ukrayna’yı yeniden inşa etmek için güçlü bir küresel önlem paketi hazırlanacaktır: Teknoloji, veri merkezleri ve yapay zeka dahil olmak üzere hızlı büyüyen sektörlere yatırım yapmak üzere bir Ukrayna Kalkınma Fonu oluşturulacak. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ile işbirliği yaparak, boru hatları ve depolama tesisleri dahil olmak üzere Ukrayna’nın gaz altyapısını ortaklaşa yeniden inşa edecek, geliştirecek, modernize edecek ve işletecek. Şehirlerin ve yerleşim alanlar restore edilecek, yeniden inşa ve modernizasyon için savaştan etkilenen bölgelerin rehabilitasyonu sağlanacak; altyapı geliştirilecek; mineraller ve doğal kaynakların çıkarılacak. Dünya Bankası, bu çabaları hızlandırmak için özel bir finansman paketi geliştirecektir. Rusya, küresel ekonomiye yeniden entegre edilecektir: Yaptırımların kaldırılması, aşamalı olarak ve her bir vaka ayrı ayrı ele alınarak tartışılacak ve karara bağlanacaktır. Amerika Birleşik Devletleri, enerji, doğal kaynaklar, altyapı, yapay zeka, veri merkezleri, Kuzey Kutbu’ndaki nadir toprak metalleri çıkarma projeleri ve diğer karşılıklı yarar sağlayan kurumsal fırsatlar alanlarında karşılıklı kalkınma için uzun vadeli bir ekonomik işbirliği anlaşması imzalayacaktır. Rusya, G8’e yeniden katılmaya davet edilecektir. Dondurulmuş fonlar aşağıdaki şekilde kullanılacaktır: Dondurulmuş 100 milyar dolarlık Rus varlıkları, ABD öncülüğünde Ukrayna’nın yeniden inşası ve yatırımı için kullanılacaktır. ABD, bu girişimden elde edilen kârın yüzde 50’sini alacaktır. Avrupa, Ukrayna’nın yeniden inşası için kullanılabilir yatırım miktarını artırmak üzere 100 milyar dolar ekleyecektir. Dondurulmuş Avrupa fonları çözülecektir. Dondurulmuş Rus fonlarının geri kalanı, belirli alanlarda ortak projeler yürütecek ayrı bir ABD-Rusya yatırım aracına yatırılacaktır. Bu fon, ilişkileri güçlendirmeyi ve ortak çıkarları artırarak çatışmaya geri dönmemek için güçlü bir teşvik yaratmayı amaçlayacaktır. Bu anlaşmanın tüm hükümlerinin uygulanmasını teşvik etmek ve sağlamak için güvenlik konularında ortak bir ABD-Rusya çalışma grubu kurulacak. Rusya, Avrupa ve Ukrayna’ya yönelik saldırganlık yapmama politikasını yasaya dahil edecek. ABD ve Rusya, START I Anlaşması da dahil olmak üzere nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve kontrolüne ilişkin anlaşmaların geçerliliğini uzatmayı kabul edecek. (ABD ile Rusya arasında imzalanan son büyük silah kontrol anlaşması olan Yeni START anlaşması Şubat ayında sona eriyor) Ukrayna, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması uyarınca nükleer silahsız bir devlet olmayı kabul edecek. Zaporijya Nükleer Santrali, IAEA’nın denetimi altında faaliyete geçecek ve üretilen elektrik Rusya ve Ukrayna arasında yüzde 50-yüzde 50 eşit olarak dağıtılacak. Her iki ülke, farklı kültürlere karşı anlayış ve hoşgörüyü teşvik etmek ve ırkçılık ve önyargıları ortadan kaldırmak amacıyla okullarda ve toplumda eğitim programları uygulamayı taahhüt edecek: Ukrayna, dini hoşgörü ve dilsel azınlıkların korunması konusunda AB kurallarını benimseyecektir. Her iki ülke, tüm ayrımcı önlemleri kaldırmayı ve Ukrayna ve Rusya medyası ile eğitiminin haklarını garanti etmeyi kabul edecektir. Tüm Nazi ideolojisi ve faaliyetleri reddedilmeli ve yasaklanmalıdır. Topraklar: Kırım, Lugansk ve Donetsk, fiilen Rusya’ya ait olarak tanınacaktır. Herson ve Zaporijya, temas hattı boyunca dondurulacak, bu da temas hattı boyunca fiilen tanınması anlamına gelecektir. Rusya, beş bölgenin dışında kontrol ettiği diğer mutabık kalınan toprakları terk edecektir. Ukrayna güçleri, şu anda kontrol ettikleri Donetsk Oblastı’nın bir kısmından çekilecek ve bu çekilme bölgesi, uluslararası alanda Rusya Federasyonu’na ait toprak olarak tanınan tarafsız, askerden arındırılmış bir tampon bölge olarak kabul edilecektir. Rus güçleri bu askerden arındırılmış bölgeye girmeyecektir. Gelecekteki toprak düzenlemeleri üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra, hem Rusya Federasyonu hem de Ukrayna bu düzenlemeleri zorla değiştirmeyeceklerini taahhüt ederler. Bu taahhüdün ihlali durumunda hiçbir güvenlik garantisi geçerli olmayacaktır. Rusya, Ukrayna’nın Dinyeper Nehri’ni ticari faaliyetler için kullanmasını engellemeyecek ve Karadeniz üzerinden tahılın serbest taşınması konusunda anlaşmalar yapılacaktır. Çözülmemiş sorunları çözmek için bir insani yardım komitesi kurulacaktır: Kalan tüm esirler ve cesetler “hepsi karşılığında hepsi” esasına göre değiştirilecektir. Çocuklar da dahil olmak üzere tüm sivil tutuklular ve rehineler iade edilecektir. Aile birleştirme programı uygulanacaktır. Çatışmanın kurbanlarının acılarını hafifletmek için önlemler alınacaktır. Ukrayna 100 gün içinde seçimler düzenleyecektir. Bu çatışmaya dahil olan tüm taraflar, savaş sırasındaki eylemleri için tam af alacak ve gelecekte herhangi bir talepte bulunmayacak veya şikayette bulunmayacaklarını kabul edeceklerdir. Bu anlaşma yasal olarak bağlayıcı olacaktır. Uygulaması, Başkan Donald J. Trump başkanlığındaki Barış Konseyi tarafından izlenecek ve garanti altına alınacaktır. İhlaller halinde yaptırımlar uygulanacaktır. Tüm taraflar bu mutabakatı kabul ettikten sonra, ateşkes, her iki taraf da anlaşmanın uygulanmasına başlamak üzere kararlaştırılan noktalara çekildikten hemen sonra yürürlüğe girecektir.

(Dış Haberler)