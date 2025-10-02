Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için hazırladığı 20 maddelik barış planında değişiklik talep etti. İslami Cihad da plandaki maddeler için yazılı takvim ve g

Filistin İslami Cihad’ın (PIJ) pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze barış planını reddettiğini açıklamasının ardından, dün daha yumuşak bir açıklama yaptı.

PIJ Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi, El Arabiya’ya yaptığı açıklamada, grubun planda büyük değişiklikler istediğini ve görünüşe göre artık planı tamamen reddetmediğini söyledi.

İSLAMİ CİHAD GARANTİLER İSTEDİ

El hindi, 1 Ekim’de El Arabiya’ya yaptığı açılamada, Trump’ın Gazze planı için, garantiler istedi. Muhammed el-Hindi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planının direnişi suç sayma ve Filistin ulusal kurtuluş projesini baltalamayı amaçladığını söyledi

El Hindi, “İşgalcilerin geri çekilmesinin planlanması ve bunun açıkça tutukluların serbest bırakılmasıyla ilişkilendirilmesi” gerektiğini vurgulayarak, Gazze’ye yönelik savaşın durdurulması için net garantiler talep etti.

“Saldırganlığın sona ermesi ve işgalcilerin geri çekilmesi için yazılı bir garanti ve takvim istiyoruz” diyen El-Hindi, “Arap ve İslam dünyasının Trump planını kabul etmesi, Netanyahu’nun değişiklik tekliflerinden önceki belgeye dayanıyor” diye konuştu. El-Hindi, “Trump planı değiştirilmezse başarısız olacak” vurgusunu yaptı.

HAMAS’IN YANITI BEKLENİYOR

Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu Gazze planına vereceği yanıt ise hala bekleniyor.

AFP’nin haberinde yer alan Filistinli kaynaklara göre Hamas, özellikle silahsızlanma şartına karşı çıkarak planın bu haliyle kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Grup, liderlerinin hem Filistin içinde hem de dışında hedef alınmaması için uluslararası güvence ve İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesini istiyor.

İSRAİL ORDUSU GAZZE’DE BASKIYI ARTIRDI

İsrail Savunma Savunma Bakanı Israel Katz, 1 Ekim’de yaptığı resmi açıklamasında, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ni ikiye böldüğünü ve Gazze şehrini kuşattığını belirterek, şehirde kalanların “terörist ve terör destekçisi” olduğunu söyledi.

Katz, İsrail güçlerinin “Gazze’nin batı kıyısına uzanan Netzarim koridorunu ele geçirmeyi tamamladığını ve Gazze’yi kuzey ve güney olarak ikiye böldüğünü” yazdı.

Katz’ın açıklamasının devamında, “Bu durum, Gazze Şehri etrafındaki kuşatmayı daha da sıkılaştıracak. Şehri güneye giderek terk eden herkes, IDF kontrol noktalarından geçmek zorunda kalacak.” denildi.

Açıklamada, “Bu, güneye gitmek isteyen Gazze sakinleri için son fırsattır. Böylece Hamas’lılar, Gazze Şehri’nde IDF’nin tam güçle devam eden faaliyetleri karşısında yalnız bırakılacak.” uyarısına yer verildi.

Katz, “Gazze kentinde yaşayanları kaçmaları için son kez uyarıyoruz” açıklaması yaptı.

DOHA’DA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Hamas heyeti, Katar’ın başkenti Doha’da Türkiye, Mısır ve Katar’dan yetkililerle temaslarını sürdürüyor.

Kaynaklar, grubun ABD’nin önerisine resmi yanıt vermek için iki ila üç gün daha ihtiyaç duyabileceğini belirtiyor.

HAMAS BARIŞ PLANINA SOĞUK

Bu arada BBC’deki bir başka habere göre, Hamas’ın üst düzey bir yetkilisi, Çarşamba günü (bugün) yaptığı açıklamada, Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki savaşı sona erdirmeyi ve kalan 48 rehinenin serbest bırakılmasını öngören 20 maddelik barış planını büyük olasılıkla reddedeceğini söyledi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu, 1 Ekim tarihli haberinde, söz konusu yetkilinin söz konusu planın “İsrail’in çıkarlarına hizmet ettiğini” ve “Filistin halkının çıkarlarını göz ardı ettiğini” söylediğini aktardı.

Yetkili, Hamas’ın silahsızlanmayı ve teslim olmayı reddettiğini de sözlerine ekledi.

BBC’nin haberine göre, Hamas ayrıca Gazze Şeridi’nde herhangi bir “Uluslararası İstikrar Gücü”nün varlığını da reddediyor. Bu maddelerin iki de Trump’ın planının şartları arasında yer alıyor.

CBS OLUMLU YÖNDE BİLGİ PAYLAŞMIŞTI

BBC’deki haber dün Amerikan yayın kuruluşu CBS’de yayınlanan ve Hamas ile diğer Filistinli gruplarının Trump’ın teklifini kabul etmeye meyilli olduğunu belirten haberle çelişiyor.

CBS haberinde, Hamas’ın teklife resmi bir yanıt vermediği, ancak “sorumlu bir şekilde” incelediği belirtildi.

BBC haberinde ise Filistinli bir yetkilinin, teklifin Hamas liderliği tarafından hem Gazze içinde hem de dışında incelendiğini söylediği belirtildi.

Hamas’ın reddettiği bir diğer şart ise, BBC’nin “tek pazarlık kozunu” bırakmak olarak tanımladığı, kalan rehinelerin derhal serbest bırakılması.

Filistin İslami Cihad Sözcüsü Muhammed el-Hac Musa’nın Salı akşamı Ultra Filistin’e yaptığı açıklamada , Hamas’ın plana verilecek yanıtı görüşmek üzere diğer Filistinli gruplarla bir araya geleceğini söylemişti.

Musa, Filistinli yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, önerinin “Sadece Hamas’ı değil, tüm Filistin halkını ilgilendirdiğini. Bu nedenle, tüm grupların buna karşı birleşik bir ulusal yanıt formüle etmede yer alması gerektiğini.” söyledi.

Filistin Yönetimi’nin siyasi açıdan hassas bir konumda olduğunu belirten Musa, Filistinli gruplarla öneriyi madde madde ele alarak ortak bir yanıt üretmek için işbirliği yapmaları çağrısında bulundu.

TÜRKİYE PLANA DESTEK MESAJI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump’ın 20 maddelik Gazze planını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaparak, barış çabalarının desteklendiğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajında, “Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verilmişti.

