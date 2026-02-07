Trump, Umman’daki İran görüşmelerine ilişkin “çok iyi” değerlendirmesinde bulunurken, “Anlaşma olmazsa sonuçların çok sert olacağı açık” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Umman’ın başkenti Maskat’ta yürütülen dolaylı görüşmeleri “çok iyi” olarak nitelendirdi. Washington’dan Florida’ya giderken gazetecilere konuşan Trump, “İran anlaşma yapmak istiyor gibi görünüyor ve bunu çok istiyorlar” diyerek görüşmelerden memnun olduğunu dile getirdi.

ABD’nin bölgeye büyük bir donanma sevk ettiğini hatırlatan Trump, “Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz” dedi. Trump, anlaşma sağlanamaması halinde “sonuçların çok sert olacağı” tehdidinde bulunan Trump, “Ama her şeyden önce, nükleer silah olmayacak” dedi.

ABD heyetinin özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner’den oluştuğu, İran tarafında ise Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin yer aldığı görüşmeler Umman’ın arabuluculuğunda gerçekleştirildi. Önümüzdeki hafta yeniden bir görüşme sağlanılacağı konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

İki ülke arasındaki gerilim, ABD’nin askeri müdahale tehdidiyle son aylarda yeniden tırmanmıştı. Trump yönetimi, askeri sevkiyatı arttırmayı sürdürüyor.

Bu habere emoji ile tepki ver