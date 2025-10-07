Trump’tan Greta’ya: Baş belası, doktora gitmeli

ABD Başkanı Donald Trump, Sumud Filosu aktivisti Greta Thunberg için ağır nitelemeler yaptı. Trump, Greta için, “Baş belası, öfke sorunu var, doktora gitmeli.” dedi. Trump ile Greta’nın yıldızı 2019 yılından bu yana barışmıyor.

ABD Başkanı Trump, dün Sumud Filosu aktivisti Greta Thurberg için yaptığı açıklamada, “O sadece bir baş belası. Yani artık çevreyle ilgilenmiyor mu? Öfke kontrolü sorunu yaşıyor, sanırım bir doktora gitmeli. Eğer izlediysen genç bir insan için çok öfkeli, çok çılgın.” dedi.

Trump’ın 22 yaşındaki bir aktivist için bu sözleri fazlasıyla ağır.

ABD Başkanı’nın genç bir aktivistle ne sorunu olabilir?

2019 yılına gidildiğinde sorunun kaynağını görmek mümkün.

Greta Thunberg, 23 Eylül 2019 tarihinde BirleşmiŞ Milletler Genel Kurulu’nda konuştu.

İsveçli iklim aktivisti, “Kitlesel bir yok oluşun başlangıcındayız ve siz sadece paradan ve sonsuz ekonomik büyüme masallarından bahsediyorsunuz,” dedi, “Nasıl cüret edersiniz?” diye sordu.

Trump, bu konuşma yapıldığında ilk başkanlık dönemindeydi ve bu konuşmayı dinledi. Trump, aynı tarihte, Thunberg’in bu konuşmasına alay ederek yanıt verdi.

TRUMP THUNBERG İLE ALAY ETMİŞTİ

Sosyal medyadan paylaşım yapan Trump, Twitter’da “Parlak ve harika bir geleceği dört gözle bekleyen çok mutlu bir genç kız gibi görünüyor. Onu görmek çok güzel!” diye yazdı.

Trump’ın bu paylaşımının altına yüzlerce eleştiri yorumu yapıldı, “ABD Başkanı 16 yaşındaki asperger sendromu olan bir kızla dalga geçiyor.” denildi.

Trump’ın hoşlanmadığı kişilere sosyal medyadan alay ederek yanıt verdiği biliniyor. ABD Başkanı bu yöntemini yine kullanıyor.

Greta Thunberg, şimdi Sumud Filosu aktivisti olarak gündemde. Thurberg, daha önce de İsrail’in Gazze’ye uyguladığı deniz ablukasını kırmak için oluşturulan filolarda yer almıştı.

Trump, çevre aktivistlerini sevmiyor ve ilk kez başkan seçilmeden önce paylaştığı Twitter mesajlarında da iklim değişikliğinin “Çinliler tarafından ABD’nin ekonomik gücünü baltalamak için uydurulduğunu.” ileri sürmüştü.

Trump’ın Thunberg’i yine böyle eleştirmesi ve ağır nitelemelerde bulunması, İsrail’e verdiği destekle ilgili olabilir. ABD Başkanı, 20 maddelik Gazze Planı için yoğun diplomasi yürütüyor.

Trump’tan Greta’ya: Baş belası, doktora gitmeli. – 1Greta Thunberg, İsrail güçleri tarafından Gazze’deki ablukayı kırmak için yola çıkan gemilerde durdurulup alıkonduktan sonra. Sınır dışı edilen Thunberg, Atina Uluslararası Havalimanı’nda gazetecilere poz verdi.

İSRAİL’İN THUNBERG’E KÖTÜ MUAMELESİ GÜNDEMDE

Thunberg, önemli bir isim ve Sumud Filosu’na ilginin artmasına neden olduğu gibi, İsrail’in gözaltına alarak uyguladığı kötü muamele nedeniyle yine gündemde.

Filonun yolcuları arasında yer alan ve Türkiye’ye getirilen diğer aktivistler de Thunberg’in uğradığı kötü muamelenin tanıkları arasında.

İtalyan gazeteci Lorenzo Agostino “İki günden fazla süre boyunca temiz su vermediler. Her fırsatı değerlendirip hepimizi aşağıladılar. Greta Thunberg, sadece 22 yaşında cesur bir kadın. Aşağılanarak İsrail bayrağına sarıldı ve bir ödül gibi sergilendi. Gerçekten barbarca bir yerde olduğumu hissettim ve bu barbarlığın bir an önce sona ermesini umuyorum.” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Ersin Çelik ise “(İsrailliler) Greta’ya çok ağır işkenceler yaptılar gözlerimizin önünde. Greta’ya zulmettiler, küçücük çocuk daha Greta. Onu süründürdüler, İsrail bayrağını öptürdüler. Naziler ne yaptıysa aynısını yaptılar.” dedi.

Bir aktivist de Thunberg’in yaşadıklarını şöyle anlattı: “Ona gerçekten çok kötü davrandılar. Sırada ondan üç kişi öndeydim; onu çok sert bir şekilde itip odaya soktular. Sonra İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir geldi ve onunla birlikte odaya girdi.ona bir çöp parçasıymış gibi davrandılar.”

