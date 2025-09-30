Trump’tan orduya “iç savaşa hazırlanın” talimatı

ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, Virginia’daki Quantico askerî üssünde üst düzey ordu mensupları önünde yaptıkları konuşmada önemli mesajlar verdi.

Aralarında üst düzey general ve amirallerin de bulunduğu ordu mensupları geçen hafta dünyanın dört bir yanından herhangi bir gerekçe bildirilmeden ABD’ye çağırılmıştı.

Başkan Trump konuşmasında orduya ülke içindeki bir savaşa karşı hazırlıklı olunması mesajı vererek “Amerika içeriden bir işgal altında. Yabancı bir düşmandan farkı yok. Ama üniforma giymedikleri için pek çok açıdan daha zor bir savaş” ifadelerini kullandı.

Hızlı müdahale birliklerine gönderme

Demokratların yönetimindeki San Francisco, Chicago, New York ve Los Angeles gibi kentleri örnek veren Trump, “radikal sol Demokratların” kendi yönetimlerindeki kentleri suça ve göçe teslim ettikleri suçlamasında bulundu, kısa süre önce imzaladığı ve “iç huzursuzlukların kontrolden çıkmadan bastırılması için hızlı müdahale birlikleri konuşlandırılmasını” öngören kararnameye gönderme yaptı.

Trump, Demokratların yönettiği Los Angeles ve Washington’da orduyu konuşlandırarak tepki toplamış, son olarak Portland’de göç polisi ICE’ye karşı düzenlenen protestoları bastırmak için Ulusal Muhafızları göndermişti.

“Woke olduk”

ABD’nin tarihte kazandığı savaşlara gönderme yapan Trump, son yıllarda ise “woke” bir ideolojinin orduya hâkim hale getirilmeye çalışıldığı şikayetinde bulundu. İngilizce “uyanık kalmak” anlamına gelen “woke” kelimesi, ırkçılığa karşı mücadele, toplumsal eşitlik, LGBTİ hakları, çevre gibi alanlarda farkındalığa vurgu yaparken, sağ popülistler tarafından “radikal sol” olarak tanımladıkları ideolojiyi aşağılamak için kullanılıyor.

Trump konuşmasında “Birinci Dünya Savaşı’nı kazandık. İkinci Dünya Savaşı’nı kazandık. Arasındaki ve öncesindeki tüm savaşları kazandık. Ve sonra bir şekilde ‘woke’ olduk” dedi.

Bakan Hegseth’den “ideolojik değişim” vurgusu

Trump’ın Savunma Bakanı Pete Hegseth de orduda ideolojik değişim vurgusu yaparak “on yıllar süren gerilemenin” durdurulması gerektiğini, eşitliği destekleyen ve ayrımcılığa karşı tüm programların sona erdirileceğini söyledi.

Trump gibi “woke” ideolojiye atıfta bulunan Hegseth, “budala” ve “pervasız” siyasî liderlerin yolu yanlış pusulaya göre belirlediklerini savundu, “Sonuçta yolumuzu kaybettik. Woke Bakanlığına dönüştük” dedi.

Ten rengi ve cinsiyet bazlı atamaları “ideolojik çöplük” diye nitelendiren Hegseth, ordu mensuplarının görünüşlerine dikkat etmek zorunda oldukları uyarısında da bulunarak “Pentagon koridorlarında şişman generaller ve amiraller görmenin kabul edilebilir olmadığını” söyledi.

Muharip görevlerdeki kadınlara mesaj

Hegseth, “Muharip görevlerde erkek beden standartlarını karşılamayanlar, traş olmayanlar ya da profesyonel görünmek istemeyenler için yeni bir iş ya da yeni bir meslek arama zamanı gelmiştir. Bu standartlar, bazı muharip görevler için kadınların gerekli niteliklere sahip olmadığı anlamına geliyorsa, o zaman öyledir. Niyet bu değil, ama sonuç bu olabilir” diye devam etti.

Trump gibi orduyu savaşa hazırlık yapmaya çağıran Hegseth, “Şu andan itibaren yeniden kurulan Savaş Bakanlığının tek misyonu savaşmak, savaşa hazırlık yapmak ve zafere hazırlanmaktır” dedi. Bu ayın başlarında Trump’ın imzaladığı kararnameyle ABD Savunma Bakanlığının adı Savaş Bakanlığı olarak değiştirilmişti. Ancak isim değişikliğinin resmileşmesi için ABD Kongresinde de onaylanması gerekiyor.

ABD’nin savaş peşinde olmadığını, barışı sevdiğini vurgulayan Hegseth, “Burada hiç kimse savaş istemiyor. Ama barış isteyen savaşa hazırlıklı olmalıdır” dedi.

Kovma “şaka”sı

“Bugün burada söylediğim sözler kalplerinizi incitiyorsa o zaman onurlu olan şeyi yaparak istifa etmelisiniz” diyen Hegseth, “Aranızda çok büyük çoğunluğun tam tersini hissettiğini biliyorum. Bu sözlerin kalbinizi ısıttığını biliyorum” diye devam etti.

Kovma tehdidini Hegseth öncesinde Başkan Trump da yapmıştı. Etkinliğe giderken yolda gazetecilere, beğenmediği askerî liderleri kovacağı şakası yapan Trump, etkinlikte yaptığı konuşmanın başında da aynı “şaka”ya başvurdu.

Salonun şimdiye kadar girdiği en sessiz salon olduğunu belirten Trump, “Alkışlayabilirsiniz, alkışlamayabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Söylediklerim hoşunuza gitmezse salonu terk edebilirsiniz. Tabii ki o zaman rütbeniz, geleceğiniz de gider” ifadelerini kullandı. Salonda gülüşmeler duyulurken Trump konuşmasının devamında sıcak mesajlar verdi, “Liyakat. Her şey liyakata dayalıdır. Hepiniz liyakata dayalısınız. Sadece siyasi doğrucu olduğu için birini siyasî nedenlerle sizin yerinize getirmeyeceğiz. Sizinleyim. Size desteğim tam. Başkan olarak yüzde 100 arkanızdayım” diye konuştu. DW