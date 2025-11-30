BBC Türkçe – Venezuela, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülke çevresindeki hava sahasının kapalı sayılması gerektiğini söylemesinin ardından, bu açıklamayı “sömürgeci bir tehdit” olarak nitelendirdi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın yorumlarını “Venezuela halkına yönelik bir başka abartılı, yasa dışı ve haksız saldırı” olarak tanımladı.

ABD’nin yasal olarak başka bir ülkenin hava sahasını kapatma yetkisi bulunmuyor ancak Trump’ın açıklaması seyahat belirsizliğine yol açabilir ve havayollarını Venezuela’da faliyet göstermekten caydırabilir.

ABD, Karayipler’deki askeri varlığını artırıyor.

Amerikalı yetkililer bunun uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacı taşıdığını söylüyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ise ABD’nin uyuşturucu kaçakçılığı iddialarını kendisini devirme girişimi olarak nitelendirerek reddediyor.

Trump ise 29 Kasım’da sosyal media platformu Truth Social’daki paylaşımında şunları yazdı:

“Bütün Havayollarına, Pilotlara, Uyuşturucu Tacirlerine ve İnsan Kaçakçılarına: Lütfen Venezuela üzerindeki ve çevresindeki hava sahasını tamamen kapalı sayın.”

Beyaz Saray, BBC’nin yorum talebine yanıt vermedi.

Trump’ın açıklamaları, ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) havayollarını “Venezuela’da ve çevresinde artan askeri faaliyet” konusunda uyarmasından birkaç gün sonra geldi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, 29 Kasım’da yaptığı açıklamada, ABD’nin haftalık göçmen geri gönderme uçuşlarını “tek taraflı olarak askıya aldığını” duyurdu.

Açıklamada, “Uluslararası topluma, dünyanın egemen hükümetlerine, Birleşmiş Milletler’e ve ilgili çok taraflı kuruluşlara bu ahlaksız saldırıyı kesin şekilde reddetmeleri için doğrudan çağrıda bulunuyoruz” denildi.

Venezuela, 26 Kasım’da altı büyük uluslararası havayolunun uçaklarının – Iberia, TAP Portugal, Gol, Latam, Avianca ve Türk Hava Yolları – uçuşları yeniden başlatmaları için verilen 48 saatlik sürede bu koşulu yerine getirmedikleri gerekçesiyle ülkeye inişini yasakladı.

ABD’nin en büyük uçak gemisi Venezuela açıklarında

ABD ise dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford’u ve yaklaşık 15 bin askeri Venezuela yakınlarında konuşlandırdı. Gözden Kaçmasın Trump, Epstein belgelerinin yayımlanmasına onay verdi

ABD, bunun – 1989’da Panama’yı işgalinden bu yana bölgede yaptığı en büyük askeri yığınak – ısrarla uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacı taşıdığını belirtiyor.

Trump ise 27 Kasım’da ABD’nin Venezuela’daki uyuşturucu kaçakçılığını “karadan” durdurma çabalarının “çok yakında” başlayacağı uyarısında bulundu.

ABD güçleri, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere en az 21 saldırı düzenledi ve 80’den fazla kişiyi öldürdü.

Ancak ABD, teknelerin uyuşturucu taşıdığına dair kanıt sunmadı.

Venezuela hükümeti, ABD’nin bu eylemlerinin amacının geçen yıl yeniden seçilen Maduro’yu devirmek olduğuna inanıyor.

Maduro’nun bir kez daha kazandığı seçimler, Venezuela muhalefeti ve birçok yabancı ülke tarafından “hileli” olarak nitelendirilmişti.

ABD ayrıca, Maduro’nun yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles (Güneşler Karteli) adlı grubu “yabancı terör örgütü” olarak nitelendirmişti.

Bir grubun “terör örgütü” olarak nitelendirilmesi, ABD kolluk kuvvetlerine ve askeri kurumlarına, onu hedef alma ve dağıtma konusunda daha geniş yetkiler veriyor.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı bu tanımlamayı “kesin, kararlı ve mutlak şekilde” reddetti.

Kartelin üst düzey üyelerinden olduğu iddia edilen Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, bunu uzun süredir “uydurma” olarak nitelendiriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Güneşler Karteli’nin ısrarla hem var olduğunu hem de “Venezuela’nın ordusunu, istihbaratını, yasama ve yargı organlarını yozlaştırdığını” savunuyor.

