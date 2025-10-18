Yıldızlararası ziyaretçi 3I/ATLAS, fizik kurallarını altüst etti. Normalde kuyruklu yıldızların kuyrukları Güneş’ten uzaklaşırken, gizemli nesnenin tam tersi davranış gösterdiği ortaya çıktı.

Evrenin derinliklerinden gelen gizemli yıldızlararası nesne 3I/ATLAS, bilim insanlarının bugüne dek hiçbir kuyruklu yıldızda görmediği bir davranış sergiledi.

Ağustos ayında Kanarya Adaları’ndaki Two-Meter Twin Teleskobu, cismin çekirdeğinden Güneş’e doğru yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda ince bir gaz ve toz akışı tespit etti.

Bu durum, alışılmışın aksine kuyruklunun kuyruğunun Güneş’ten uzağa değil, Güneş’e doğru yöneldiğini ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb, Cuma günü yaptığı açıklamada bu anomaliye dikkat çekerek, “Güneş’e yönelen bir ‘anti-kuyruk’ mevcut. Bu durum iki soruyu gündeme getiriyor: Bu anti-kuyruğun doğası nedir ve neden kuyruklu yıldız uzmanları bu anomaliyi göz ardı ediyor?” ifadelerini kullandı.

HUBBLE DA AYNI GÖRÜNTÜYÜ KAYDETTİ

Birkaç hafta önce Hubble Uzay Teleskobu da benzer bir olgu tespit etti. Temmuz sonunda çekilen görüntülerde, cismin Güneş yönünde uzanan, uzunluğu genişliğinin yaklaşık on katı olan bir parıltı görüldü.

Loeb, bu yapıyı “Güneş’e doğru yönelmiş bir jet geometrisi” olarak tanımladı ve “Böyle bir şeyi fark etmek, evdeki kedinizin alnından bir kuyruk çıktığını görmeye benzer bir şoktur” dedi.

Loeb’e göre hem Hubble hem de yer tabanlı gözlemler, malzemenin Güneş’e doğru hareket ettiğini gösteriyor. Bu da kuyruklu yıldızların kuyruklarını şekillendiren bilinen fizik yasalarıyla çelişiyor.

“YAPAY BİR NESNE OLABİLİR”

Profesör, 3I/ATLAS’ın bu sıra dışı davranışını açıklamak için iki olasılıktan söz ediyor:

1- Nesnenin, güneş ışığından az etkilenen büyük ve ağır parçacıklar püskürtmesi,

2- Ya da tamamen yeni bir gaz salımı mekanizmasının devrede olması.

Loeb, 3I/ATLAS’ın “tamamen doğal kökenli olmayabileceğini” öne sürüyor ve cismin “teknolojik bir nesnenin kuyruklu yıldız kılığına girmiş hali” olabileceğini belirterek, bunun bir tür “Truva Atı” olabileceğini dile getiriyor.

29 EKİM KRİTİK TARİH

Bilim dünyası, 3I/ATLAS’ın 29 Ekim’de Güneş’e en yakın konuma ulaşacağı anı bekliyor. Loeb’e göre eğer gerçekten bir kuyruklu yıldızsa, bu yakın geçiş sırasında parçalanarak dağılacak.

NASA ise 3I/ATLAS’ın tamamen doğal bir kuyruklu yıldız olduğunu savunuyor. Ajans, 3 Ekim’de Mars yakınından geçerken çekilen görüntülerde cismin silindirik biçimli olduğunu ve yeşil bir parıltı yaydığını duyurdu. NTV

Bu habere emoji ile tepki ver