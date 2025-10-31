Yoksulluk sınırı asgari ücretin dört katını aştı

Türkiye’de hayat pahalılığı krizi derinleşiyor. Türk-İş’e göre yıllık enflasyon ekimde yüzde 40’ı aştı. Açlık sınırı 28 bin 411 lirayı aştı ve asgari ücretin yüzde 28.5 üzerine çıktı.

Türk-İş’in Ekim 2025 tarihli “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 28 bin 412 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 92 bin 547 TL’ye ulaştı. Araştırma, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin ise 36 bin 984 TL olduğunu ortaya koydu.

Konfederasyonun hesaplamalarına göre, yalnızca gıda harcamaları dikkate alındığında bile artış oranı bir ayda yüzde 1.58 olurken, yıllık ortalama artış yüzde 40.22’ye çıktı.

Türk-İş’in verileri, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli biçimde beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasının (açlık sınırı) 28 bin 411 TL olduğunu ortaya koydu.

Gıda harcamasına ek olarak kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, giyim, eğitim ve sağlık gibi diğer temel ihtiyaçlar eklendiğinde hanenin yapması gereken toplam harcama tutarı 92 bin 547 TL olarak belirlendi.

Bekâr bir emekçinin “yaşama maliyeti” de 36 bin 984,12 TL’ye yükseldi.

Açlık sınırı 28 bin TL’yi aştı

TÜRK-İŞ’in açıkladığı veriler, 2025 yılı için net asgari ücretin (22 bin 104 TL) açlık sınırının ancak %77’sini karşılayabildiğini gösterdi.

Buna göre, asgari ücretle çalışan bir işçi, yalnızca gıda harcaması için gerekli tutarı bile karşılayamıyor.

Üstelik yoksulluk sınırının geldiği nokta, mevcut ücret düzeyleriyle çalışan hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamasının imkânsız hale geldiğini gösteriyor.

Enflasyon yıllık yüzde 40’ı geçti

Türk-İş’in gıda fiyatlarına dayalı “mutfak enflasyonu” hesaplamasına göre:

Aylık artış oranı: %1.58

Son 12 aylık artış: %39.06

Yıllık ortalama artış: %40.22

2025 yılı ilk 10 ayındaki toplam artış: %34.76

Bu veriler, özellikle gıda ürünlerinde fiyat artışlarının resmi enflasyon verilerinin üzerinde seyrettiğini ve düşük gelirli hanelerin temel harcamalarının çok daha hızlı yükseldiğini ortaya koydu.

Temel gıda maddelerinde yüksek artış

Türk-İş verilerine göre, et, süt ve süt ürünleri, ekmek, sebze ve meyve gibi temel gıda kalemlerinde artışlar son aylarda hızlandı.

Et ve balık fiyatları bir önceki aya göre ortalama yüzde 3’ün üzerinde artarken, süt ve süt ürünlerinde artış oranı yüzde 2.4 oldu.

Sebze-meyve grubunda yaz aylarının sona ermesiyle birlikte fiyatlar yeniden yukarı yönlü hareket etti.

Bir aile için yalnızca kahvaltılık ürünler, süt ve et grubunda yaşanan fiyat artışları bile aylık gıda harcamasını 400 TL civarında yükseltti.

Türk-İş: ‘Ücretler insanca yaşamı karşılamıyor’

Konfederasyon, mevcut ücret düzeylerinin çalışanlara “insanca yaşam” hakkı tanımadığını vurguladı.

Türk-İş açıklamasında, “Asgari ücret, artık çalışan yoksulluğunu önleyici bir araç olmaktan çıkmıştır. Çalışanların gelirleri, barınma, beslenme ve ulaşım gibi zorunlu ihtiyaçlarını dahi karşılamaktan uzaktır” ifadelerine yer verildi.

Türk-İş, yaklaşan asgari ücret tespit görüşmeleri öncesinde hükümete, belirlenen tutarların dikkate alınması ve “insan onuruna yaraşır bir ücret” politikası izlenmesi çağrısında bulundu.