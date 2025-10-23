HABER ARA
Ercüment Akdeniz tahliye edildi

HDK soruşturması kapsamında 22 Şubat’tan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Ercüment Akdeniz, bugün yurt dışına çıkış yasağı verilerek tahliye edildi.
Gazeteci Ercüment Akdeniz, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında 22 Şubat’ta tutuklanmıştı.

243 gündür tutuklu olan Akdeniz, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandığı davada, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI TALEP ETMİŞTİ
Savcı, HDK soruşturmasının tek tutuklu ismi olan Ercüment Akdeniz’in “dinlenmeyen tanıklar var” gerekçesiyle tutukluluğunun devamını talep etmişti.

Ancak Akdeniz’in avukatı Özcan Karakoç, savcılığın zorla getirme çıkardığı tanıklarından birisinin 2017 yılında hayatını kaybettiğini söyledi.

Almanya’da hayatî sektörleri göçmenler ayakta tutuyor

