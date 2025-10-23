İmralı heyeti: Demirtaş ‘her türlü katkıya hazır

DEM Parti İmralı heyeti, Edirne ve Kandıra cezaevlerinde Kürt siyasi hareketinin önde gelen isimleri ile görüştü. Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş yeni sürece “katkı sunmaya hazır” olduğunu açıkladı.

DEM Parti İmralı Heyeti’nden Pervin Buldan ve Mithat Sancar, dokuz yıldır tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile görüştü.

Heyet eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ve eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’i de cezaevinde ziyaret etti.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar yaptıkları yazılı açıklamada, görüşmelerde yeni çözüm sürecine dair bilgi paylaşımı ve fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Açıklama şöyle devam etti:

“Sevgili Selahattin Demirtaş, sürece desteğinin tam olduğunu vurguladıktan sonra, sürecin başarıya ulaşması, barışın ve demokrasinin tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.”

Figen Yüksekdağ’ın da “barışın ve demokratik toplumun inşası konusunda desteğinin ve katkısının güçlü bir şekilde devam edeceğini” belirttiği iletildi.

Açıklamada tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılması çağrısı yinelendi.

Selahattin Demirtaş Kasım 2016’dan beri tutuklu.

Yeni çözüm süreci, Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili ulusal kamuoyunda beklentileri artırmıştı.

Kürt siyasi hareketinin önde gelen isimleri de yeni çözüm süreciyle birlikte, Demirtaş’ın serbest bırakılmasına ilişkin taleplerini daha yüksek sesle dile getirmeye başladı.

Türkiye’nin AİHM itirazına yankılar: ‘Ortada bir süreç varsa Selahattin Demirtaş neden hâlâ hapiste?’

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Demirtaş hakkında 2018, 2020 ve 2025’te verdiği hak ihlali ve tahliye kararları bulunuyor, Türkiye bu kararları şimdiye kadar uygulamadı.

Adalet Bakanlığı, AİHM’in son hak ihlali kararına da 8 Ekim’de itiraz etti.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından aktif siyaseti bıraktığını açıklamıştı.

Demirtaş açıklamasında, parti yönetimine seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığı için hazır olduğunu söylediğini ancak bunun parti yönetimi tarafından gerekçesiz bir şekilde reddedildiğini söylemişti.

Erdoğan-İmralı heyeti görüşmesi 28 Ekim’de

Yeni çözüm süreci kapsamında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti’nden Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 28 Ekim’de görüşecek. Erdoğan ile İmralı Heyeti, Beştepe’de buluşacak.

