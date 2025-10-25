HABER ARA
İngiltere'de prostat kanserine karşı süper ilaca onay
İNGİLTERE

İngiltere’de prostat kanserine karşı süper ilaca onay

İngiltere Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (NICE), ileri evre prostat kanseri hastaları için darolutamid adlı yeni tedaviye onay verdi.
Bayer tarafından üretilen ve Nubeqa ticari adıyla bilinen ilaç, metastatik hormona duyarlı prostat kanseri olan yaklaşık 6.000 erkek için NHS kapsamında erişilebilir hale gelecek.
Darolutamid, testosteronun kanser hücreleri üzerindeki etkisini bloke ederek tümör büyümesini yavaşlatıyor. Günde iki kez iki tablet olarak alınan ilaç, androjen yoksunluğu tedavisi (ADT) ile birlikte kullanılıyor. NICE verilerine göre bu kombinasyon, ölüm riskini %46 oranında azaltıyor ve mevcut tedavilere göre daha az yan etki gösteriyor.
Prostate Cancer UK, yeni ilacın özellikle yaşlı hastalar veya diğer tedavileri tolere edemeyenler için umut verici olduğunu belirtti. Uzmanlar, “Bu onay, hastalara yaşam süresini uzatan daha nazik bir tedavi seçeneği sunuyor” dedi.
Darolutamid, NHS’nin kanser tedavilerindeki seçeneklerini genişleterek hastalara kişiselleştirilmiş tedavi imkânı sağlayacak.

