TÜRKİYE

Karadeniz’de deprem

AFAD, merkez üssü Karadeniz olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, saat 19.44’te merkez üssü Karadeniz olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul’da da hissedildi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Karadeniz’de meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremi CNN Türk’te değerlendirdi. Pampal, “Silivri ve Marmara içinde de artçı ve bağımsız depremler olabilir. Odak derinliği diğer depremlere göre daha derin, geniş bir alanda hissedilme nedeni budur” dedi.

İmamoğlu’nun ifadesi öncesi CHP Çağlayan’da miting düzenledi

