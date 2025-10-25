Merdan Yanardağ’ın gözaltı süresi uzatıldı

Gazeteci Merdan Yanardağ, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik casusluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Yanardağ’ın gözaltı süresi uzatıldı.

Anketlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a fark üzerine fark atan Ekrem İmamoğlu, 200 günü aşkın süredir tutuklu. Lisans diploması da tartışmalı bir şekilde iptal edilen İmamoğlu’na yönelik bir soruşturma daha başlatıldı.

İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan’ın İsrail ile bağlantısı olduğu iddia edilen Hüseyin Gün ile irtibatta olduğu öne sürüldü. Özkan, iddiaları yalanladı.

Aynı soruşturma kapsamında Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı. Herhangi bir kesin karar çıkmamış ve ifade işlemleri tamamlanmadan Tele1’e kayyum atandı. Kayyum olarak da AKP medyasından Yeni Şafak’ın yazarı İbrahim Paşalı getirildi.

Yanardağ’ın gözaltı süresinin bugün 24 saat uzatıldığı öğrenildi.

Filistin direnişine verdiği destek ve Batı’ya karşı ideolojik çalışmaları ve görüşleri ile bilinen Yanardağ’a yönelik iddia da kamuoyunda tepki gördü.

“HİÇBİR YALAN…”

Öte yandan Yanardağ, bugün X hesabından da mesaj yayımladı. Yanardağ şunları ifade etti:

Asıl amaçları ortaya çıktı. Hedefleri Tele1’i ve beni susturmak.

Totaliter bir rejime doğru ülkenin yol aldığının işaretidir. Basın özgürlüğüne ilişkin ağır bir darbedir.

Türkiye’yi susturmak, halkı susturmak, tarihin akışını değiştirmek mümkün değildir.

Ben iyiyim.

Bu halkın bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Hiçbir yalan, gerçekten daha güçlü olamaz.

Bu bir zorbalıktır. Basın ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaktır. Bağımsız medyaya ve muhalif görüşlere tahammülsüzlüktür.

Yanardağ’ın gözaltındayken ilk mesajı da şöyle olmuştu:

“Hayatım boyunca Filistin halkı ile dayanışma içinde oldum. İsrail ile ticareti sürdürenler siyonist rejime karşı mücadele eden bize operasyon yapıyor. Bu, bana ve Tele1’e yönelik kötü kurgulanmış 5. sınıf bir kumpas”

