HABER ARA
Abone Ol
Ana SayfaTÜRKİYEPKK'dan "büyük adım" iddiası
TÜRKİYE

PKK’dan “büyük adım” iddiası

Açık Gazete
Açık Gazete

PKK’nın liderleri Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda ‘tarihi’ bir adım atacağı öne sürüldü.

Süreç devam ederken de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısının esas olduğunu ve buna Suriye’deki PKK unsurlarının da uyması gerektiğini söyledi.

TARİHİ ADIM ATILACAĞI SÖYLENDİ
Bahçeli, gerekirse Öcalan’ın çağrısını 27 Şubat’takini esas olması ile genişletebileceğini de söyledi.

İlke TV’nin haberine göre; PKK, yeni bir adım atacak. Bu adımın da ‘Tarihi’ nitelikte olduğu iddia edildi. Karar yarın (26 Ekim) duyurulacak. PKK’nın atacağım adımlarda konuşulmaya başlandı. Örgüt iddiaya göre Türkiye’den tamamen çekilip feshi sürecinin devamı için bir adım atacak.

 

Bu habere emoji ile tepki ver

😡
0
Kızgın
🤣
0
Hahaha
👍
0
Beğendim.
❤️
0
Muhteşem
😢
0
Üzgün
😮
0
İnanılmaz
Önceki haber
Merdan Yanardağ’ın gözaltı süresi uzatıldı

İlgili yazılar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

En Son Haberler

The Ultimate Managed Hosting Platform

Hakkımızda

TAM BAĞIMSIZ BİR İNTERNET GAZETESİ VE TARTIŞMA PLATFORMUDUR. Son Dakika, İngiltere, Dünya, Avrupa ve Londra haberleri.

Haberler

En Son Haberler

Merdan Yanardağ’ın gözaltı süresi uzatıldı

TÜRKİYE
Gazeteci Merdan Yanardağ, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem...

Okullarda ‘Erdoğan posteri’ zorunlu oldu: Sendikalar ve muhalefet ayağa kalktı

TÜRKİYE
HALKTV - Ülke genelindeki ilçe milli eğitim müdürlüklerinin, okul...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

TÜRKİYE
Ünlü menajer Ayşe Barım hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama...

Yeni Şafak yazarı İbrahim Paşalı TELE1’in kayyımı oldu

TÜRKİYE
Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasının ardından TELE1’e kayyım atandı. Kanalda...

İletişim

Copyright © 2025 - Tüm hakları saklıdır.