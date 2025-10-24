Yeni Şafak yazarı İbrahim Paşalı TELE1’in kayyımı oldu

Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasının ardından TELE1’e kayyım atandı. Kanalda yayın kesildi, yönetimin TMSF’ye geçtiği kanala kayyım olarak Yeni Şafak yazarı İbrahim Paşalı atandı.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın “casusluk” soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, kanalı bünyesinde barındıran ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ’ye kayyım atandı.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), şirketin “yönetim kayyımı” olarak görevlendirildi.

Kayyım kararının ardından TELE1, banttan yayına geçti. TMSF yetkililerinin polis eşliğinde kanal binasına girdiği ve bu sırada Ana Haber Bülteni’nin yarıda kesildiği bildirildi. Yayının kesilmesinin ardından ekrana penguen ve kutup ayılarının yer aldığı bir belgesel yansıtıldı.

TMSF tarafından kanalın yönetimine Yeni Şafak yazarı İbrahim Paşalı’nın getirildiği öne sürüldü. Paşalı’nın, kayyım heyetiyle birlikte TELE1 binasında bulunduğu öğrenildi.

İbrahim Paşalı, daha önce Flash TV ve Ekotürk’e kayyım olarak atanmış, 2025 yılında ise TMSF’nin el koyduğu Habertürk, HT Spor ve Show TV’nin yönetiminde yer almıştı.

Bu habere emoji ile tepki ver