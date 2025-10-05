17.3 C
“5. Londra Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali” 9-12 Ekim arasında

Film ve tiyatro yapımcısı Ümit Baysal ile tiyatro yönetmeni ve yazarı Saray Karakuş öncülüğünde gerçekleşecek olan 5. Londra Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali, Bridewell Theatre ve DasDas Box’ta sanatseverlerle buluşuyor. Bu bağlamda birbirinden yetenekli sanatçılar sahne alacak ve tiyatro tutkunlarına birbirinden farklı atölyeler sunulacak.

Festival kapsamında: 5 farklı tiyatro oyunu 7 yaratıcı oyunculuk atölyesi ve 20’nin üzerinde özel konuk yer alacak. Bu yılki festival, Türkiye’den ve Avrupa’dan gelen önemli tiyatro topluluklarını ve sanatçıları bir araya getirerek Türkçe tiyatroya uluslararası bir sahne kazandırmayı hedefliyor. Her gün farklı bir oyun, usta isimlerden atölyeler ve ilham veren söyleşilerle Londra’da tiyatro dolu dört gün yaşanacak.

Festivalin programı şöyle:

