İNGİLTERE

Balıkçıoğlu Kabare’den Huysuz İhtiyar oyunu

Osman ve Şadiye Balıkçıoğlu’nun yazıp Şadiye Balıkçıoğlu’nun yönettiği Huysuz İhtiyar tiyatro oyunu 2 Kasım saat 14 ve 19’da “Silver St., London N18 1PJ” adresindeki Millfield Theatre’da sahnelenecek.

Osman Balıkçıoğlu toplumu iki perdelik komedi olan oyuna şöyle çağırdı: “İçtenlikle söylüyorum izlemeyenler gerçekten üzülecek. Çok iyi hazırlandık. Özellikle genç oyuncularımız harikalar yaratıyorlar. Hala geç değil. Yerlerinizi bana mesaj atarak ayırabilirsiniz. Selamlar.”

Oyunun yönetmenliğini üstlenen Küçük Şadiye Balıkçıoğlu, “Huysuz İhtiyar”ın hem güldüren hem düşündüren bir yapıya sahip olduğunu belirterek, seyirciye samimi, sıcak ve çok katmanlı bir tiyatro deneyimi sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu, her yıl sahneye koyduğu özgün yapımlar ve toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren etkinlikleriyle İngiltere’de yaşayan Türk toplumunun kültürel yaşamına önemli katkılar sunmayı sürdürüyor. Yeni oyun “Huysuz İhtiyar”, mizahı, duyguyu ve aile bağlarını harmanlayan içeriğiyle tiyatroseverlere unutulmaz bir akşam yaşatmayı vaat ediyor.

Balıkçıoğlu Kabare'den Huysuz İhtiyar oyunu

 

