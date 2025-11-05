BBC, Kürt göçmen köle işçileri yayınladı

BBC’nin yaptığı gizli araştırma, Kürt bir suç şebekesinin yine kendi toplumundan göçmenlerin İngiltere genelindeki ana caddelerdeki marketlerde yasadışı olarak çalıştırdığını ortaya koydu.

Haberde şebekenin faaliyet gösterdiği şirketleri için Kürt Facebook grubundan ayda 300 sterlin ücrete paravan sahte yöneticiler bulduğunu, vergilendirme döneminde ise şirketlerini kapatarak ya da sahte iflas göstererek yerlerine sil baştan yenilerini kurdukları aktarıldı.

BBC’nin gizli araştırmasına katılan iki Kürt muhabir sığınmacı kılığına girerek iş bulduğu bir paravan şirkette elektronik sigara satışından çok kolay kazanç sağladığını saptadı. Muhabirler suç şebekesine ait Dundee’den Güney Devon’a kadar faaliyet gösteren 100’den fazla market, berber ve oto yıkama işinin saptandığını fakat saha araştırmasında bu sayının çok daha fazla olduğuna inanıldığını belirttiler.

BBC haberinde bu tür paravan işletmelerle kaçak tütün gibi yasadışı faaliyetlerden haftada 3 bin gibi vergilendirilmemiş çok büyük kazanç elde edildiğini ayrıca kendi toplumundan olan köle işçilere de 14 saatlik vardiyalarda asgari ücretin ücte biri sayılan saatte 4 sterlin ödendiğini saptadı. Köle işçi konumundaki sığınmacılar oturum başvurularının uzun süre aldığından yakınarak İçişleri Bakanlığı’nın kendilerini yasal belirsizlik içinde bıraktığını vurgulayarak çaresizliklerini dile getirdiler.

Kürt gazeteciler, Kürt toplumundaki yasadışı faaliyetlerin bu şekilde haber yapılmasının düşmanlıkları alevlendirebileceğinden endişe ettiklerini vurgulayarak, “Bu yasadışı faaliyetlerin ortaya çıkarılmasında rol oynamak istedim […] ve bunların bizi temsil etmediğini yüksek sesle söylemek istedim” diye konuştu.

BAKANLIK DEVREDE

İçişleri Bakanlığı, BBC’nin bulgularını araştıracağını açıkladı. İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, soruşturmamıza tepki göstererek, “Yasadışı çalışma ve bağlantılı organize suçlar, insanların buraya yasadışı yollarla gelmeleri için bir teşvik oluşturuyor. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

