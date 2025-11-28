Camden’da Cem Karaca’ya saygı gecesi

Camden’da “5 Parkway NW1 7PG” adresindeki Jazz Cafe, 2 Aralık Salı akşamı 19-22.30 arasında Anadolu rock müziginin unutulmaz sesi Cem Karaca’ya adanan özel bir geceye ev sahipliği yapacak.

Londra’da yaşayan şarkıcı ve söz yazarı Djanan Turan, uzun süredir birlikte çalıştığı, Barış Manço ile Erkin Koray geceleri dahil pek çok projede yer aldığı The Flying Karpet Collective ile bu anlamlı etkinlikte yeniden bir araya gelecek.

Etkinliğin fikir mimari, Londra’li DJ Burak Çetindağ, 1960’ların sonlarından 70’lerin altın çağına ve günümüze uzanan geniş bir seçkiyle, Anadolu psychedelic rock, caz, funk ve disko-folk türlerinden nadir plakları dinleyicilerle buluşturacak. Çetindağ’in kürasyonunu üstlendigi, DJ performansı sırasında dev ekranda Cem Karaca görüntüleri, kült Yeşilçam film sahneleri ve dönem müzik albümü kapaklarından oluşan özel bir görsel kolaj gösterilecek.

Bu özel konser, Türkiye’nin protest müzik geleneğini şekillendiren, Anadolu rock tarihinin özgün ozanlarindan Cem Karaca’nın eserlerini günümüzün küresel savaş ve adaletsizlik ortamına da göndermeler yaparak direniş, özlem, gurbet ve sürgün temaları etrafında yeniden yorumlayacak.

Biletlerin https://thejazzcafe.com/event/the-psychedelic-world-of-cem-karaca/ adresinden alınabileceği belirtildi.

