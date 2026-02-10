Emekliler hakları için sokakta: Geçinemiyoruz, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

Tüm Emekli-Sen Mersin Şubesi üyeleri, insanca yaşam koşulları için eylemlerini sürdürüyor. Kentin farklı noktalarında stant açarak imza toplayan emekliler, geçinemediklerini belirterek haklarını alana kadar sokaktan çekilmeyeceklerini vurguluyor.

Mersin – 2021 Tüm Emeklilerin Sendikası (Tüm Emekli Sen) Mersin Şubesi üyeleri, sendikal hak talepleri ve insanca yaşam koşulları için eylemlerini sürdürüyor. Kentin farklı noktalarında stant açarak imza toplayan emekliler, geçinemediklerini belirterek haklarını alana kadar sokaktan çekilmeyeceklerini vurguluyor.

Bu kapsamda 2021 Tüm Emekli Sen Mersin Şubesi, Hastane Caddesi üzerinde bulunan Metropol İş Bankası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Mersin Emek ve Demokrasi güçleri de destek verdi. Basın açıklamasını 2021 Tüm Emekli Sen Mersin Şube Başkanı Hüseyin Kurt okudu. Açıklamanın ardından emekliler, stant açarak imza kampanyasını sürdürdü.

Basın açıklamasında konuşan Hüseyin Kurt, sözlerine katılımcıları selamlayarak başladı. Kurt, 6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yıl dönümüne dikkat çekerek, yaşanan büyük yıkımın “kader değil, siyasi tercih” olduğunu ifade etti. Depremin büyüklüğünden çok kayıpların büyüklüğünün sorgulanması gerektiğini belirten Kurt, deprem öncesi gerekli önlemlerin alınmadığını, deprem sonrası ise arama-kurtarma çalışmalarında ciddi gecikmeler yaşandığını söyledi.

Deprem bölgesinde yeniden inşa sürecinin hâlâ tamamlanmadığını vurgulayan Kurt, konteyner kentlerden kalıcı konutlara geçişin sağlanamadığını belirterek yetkilileri sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı. “Deprem kentlerinde yaşanan yıkımdan övünç çıkarılamaz, ancak utanç çıkar” diyen Kurt, iktidarın imar aflarıyla çürük binaları insanlara mezar ettiğini ifade etti.

“Konut sorunu yalnızca deprem bölgesiyle sınırlı değil”

Konut sorununun yalnızca deprem bölgesiyle sınırlı olmadığını belirten Kurt, Mersin’de emekliler ve emekçiler açısından barınma krizinin yakıcı hâle geldiğini söyledi. 2020 yılından bu yana emekli maaşlarının kiraları karşılayamaz duruma geldiğini dile getiren Kurt, emeklilerin otogarları, parkları ve hastane acillerini ısınmak için kullanmak zorunda bırakıldığını vurguladı.

TOKİ eliyle açıklanan konut projelerinin halkın sorunlarını çözmekten uzak olduğunu söyleyen Kurt, “İlk Evim Arsa” projesi kapsamında kura çekilmesine ve ön ödemelerin alınmasına rağmen somut bir adım atılmadığını hatırlattı. Yaklaşan seçimler öncesinde açıklanan sosyal konut projelerinin de gerçekçi olmadığını ifade eden Kurt, konut sorununa halkçı ve kamucu çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti.

Mersinli emekliler olarak Mersin Büyükşehir Belediyesinden bu konuda inisiyatif almasını beklediklerini söyleyen Kurt, sendika olarak “Üç Kuşak Köyü/Mahallesi” projesini belediyeye sunduklarını ve hayata geçirilmesi durumunda her türlü dayanışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Konuşmasında ekonomik politikalara da değinen Kurt, neoliberal politikaların toplumu yoksulluğa sürüklediğini ifade etti. Cumhuriyetin kamucu ve halkçı birikimlerinin özelleştirmelerle yok edildiğini söyleyen Kurt, çözümün planlı ekonomi, kamulaştırma ve devletleştirmeden geçtiğini vurguladı.

“Bayram ikramiyeleri yılda dört kez ve bir aylık maaş tutarında verilmeli”

Basın açıklamasının sonunda taleplerini sıralayan Hüseyin Kurt, dul ve yetimlerin ile 65 yaş üstü güvencesiz yurttaşların gelirlerinin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını, en düşük emekli aylığının 39 bin TL’ye yükseltilmesini, memur emeklilerine ödenmeyen seyyanen zamların derhal ödenmesini ve tüm emeklilere hak kayıplarına göre orantılı zam yapılmasını istedi. Ayrıca bayram ikramiyelerinin yılda dört kez ve bir aylık maaş tutarında ödenmesi çağrısında bulundu.

“Biz sadaka değil, hakkımızı istiyoruz” diyen Kurt, emeklilerin talepleri karşılanana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirterek açıklamasını “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganıyla sonlandırdı.

(Evrensel)

Bu habere emoji ile tepki ver