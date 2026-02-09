En yetkili danışmanının istifası İngiltere Başbakanı Starmer için neden tehlikeli?

BBC Türkçe – Morgan McSweeney, 10 yıldır İngiliz siyasetinde oynadığı son derece önemli rol hakkında hiçbir zaman kamuoyu önünde konuşmadı.

Onun sesinden bir klip bulmak neredeyse imkansız. McSweeney, siyasi kriz dönemlerinde Başbakanlık’ta pusuya yatan TV kameralarından ve fotoğrafçılardan hep uzak durdu.

Yine de Başbakan Keir Starmer’ın en yetkili danışmanı İrlandalı Morgan McSweeney’nin aniden görevden ayrılması, başbakanı açıkta bıraktı. Bunun sonuçları ise hemen netleşmeyebilir.

McSweeney, 2024 sonbaharında o dönem Lordlar Kamarası üyesi olan Peter Mandelson’ın İngiltere’nin Washington Büyükelçisi olması gerektiği yönündeki vahim tavsiyesi nedeniyle görevden ayrılmak zorunda kaldı.

Muhtemelen Starmer McSweeney’i seçmedi, tersi oldu

İngiltere’de siyaset kulislerinde pek çok kişinin halen yanıtını aradığı soru ise Başbakan Keir Starmer’ın, birçok kişinin siyasi beyni olduğunu söylediği McSweeneysiz nasıl nasıl bir politikacı olacağı.

Çünkü başbakan ve danışman arasındaki neredeyse tüm ilişkilerin aksine, Keir Starmer Morgan McSweeney’i seçmedi. Muhtemelen tam tersi oldu.

İşçi Partisi’nin kontrolünün sola kaptırıldığı Jeremy Corbyn döneminde, McSweeney parti üyeleri arasında bir anket yaptı.

McSweeney anket sonucu, avukat ve partinin Brexit sözcüsü Starmer’ın, kendisi için partisinin kontrolünü geri alma yolunda en uygun isim olduğuna karar verdi.

McSweeney, bazılarının özenle hazırlanmış ve mükemmel şekilde uygulanmış bir aldatmaca olduğunu iddia ettiği bir şekilde, Corbyn yanlısı parti üyelerini, Starmer’ın kendilerinden biri olduğuna ikna etmeyi başardı.

Starmer 2020’de İşçi Partisi lideri seçildikten sonra, selefi dahil pek çok Corbyn yanlısı ismi tasfiye etti ve 2024’teki genel seçim öncesi partiyi merkeze daha yakın bir noktada konumlandırdı.

McSweeney’nin 2001 seçimleri sırasında İşçi Partisi Genel Merkezi’nde ve daha sonra yerel yönetimlerde yaptığı çalışmalar, onun seçim kampanyasına yönelik içgüdülerini şekillendirdi.

Tıpkı 2019’da seçimleri kazanan Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson’ın danışmanı Dominic Cummings gibi, McSweeney de, hem ezici seçim zaferinin mimarı olarak övüldü hem de hükümette çeşitli çalkantılar ve U dönüşleri nedeniyle suçlandı.

McSweeney ayrıca Başbakanlık’ta bir “erkekler kulübü” ortamına liderlik etmekle suçlandı.

Bu nedenle de İşçi Partisi’nin bazı milletvekilleri sadece bir personel değişikliği yerine yepyeni bir kültüre ihtiyaç duyulduğunu öne sürüyor.

Starmer’ın, McSweeney’nin yardımcıları Jill Cuthbertson ve Vidhya Alakeson’u vekaleten onun halefleri olarak atama kararı bu süreci başlatabilir.

Görevden ayrılmak zorunda kalan McSweeney’nin bazı müttefikleri, Mandelson’ın İngiltere’nin Washington Büyükelçisi olarak atanmasını tavsiye eden başka bazı danışmanların, hala görevlerini sürdürmesine öfkeli.

‘Morgan da birçoğumuz gibi kandırıldı, istifasıyla partiyi kurtardı’

McSweeney’e sadık bir isim, “Tavsiyenin tüm sorumluluğunu üstlendi ancak incelemeden o sorumlu değildi. Atamayı tavsiye eden tek danışman da o değildi” dedi ve ekledi:

“Morgan da birçoğumuz gibi kandırıldı. O partiyi kurtardı. Pek çok milletvekili ve kabine, görevlerini sürdürmelerine ona borçlu olduklarını biliyor.

“Ama gürültü çok fazla dikkat dağıtıyor ve sonuçta o bir İşçi Partili.”

Ancak Mandelson’ın Jeffrey Epstein ile mahkumiyeti sonrası ilişkisi rahatlıkla araştırılabilecekken, atamayla ilgili inceleme sürecini suçlamak inandırıcılıktan uzak.

Hükümette herkes McSweeney’nin siyasi muhakeme yeteneğini düzenli olarak övüyordu.

Ancak onlara göre McSweeney, Mandelson konusunda açıkça yanlış yaptı ve süren krizin en yüksek profilli kurbanı oldu.

McSweeney’nin, Mandelson’la ilgili hükümet belgelerinin yakında açıklanmasının kendisi için kişisel olarak utanç verici veya garip olabileceğinden endişe edip etmediği de belli değil.

Başbakan Starmer’ın görevde ne kadar kalacağına nihayetinde İşçi Partisi milletvekilleri karar verecek ve McSweeney’nin istifasının intikam isteyenleri ne kadar yatıştıracağı henüz belli değil.

Başbakan Starmer’ın İşçi Partisi milletvekillerini yatıştırma çabaları önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Bu noktada partinin İskoçya’dan seçilen 37 milletvekiline özellikle dikkat edilecek.

Zira bu milletvekillerinin birçoğu, Starmer’ın 7 Mayıs’ta yapılacak yerel ve bölgesel seçimlerde, partinin İskoçya’da başarı şansını büyük ölçüde azaltacağına inanıyor.

Hükümetin İşçi Partisi milletvekillerini cezbetme girişimleri bugün Maliye Bakanlığı’nda verilecek bir resepsiyon ve yarın Başbakanlık’ta yapılacak bir strateji toplantısı ile başlıyor.

Peki seçmenler belki de adını hiç duymadıkları birinin istifasını umursayacak mı?

Bir İşçi Partisi milletvekili, “Çoğu insanın bunu fark edeceğinden şüpheliyim. Dün (26 Şubat’ta ara seçim yapılacak Manchester’daki) Gorton and Denton seçim bölgesindeki kampanya çalışmalarında Mandelson’dan çok nadir bahsedildi” diyor.

Ancak Başbakan Starmer, McSweeney’nin ayrılmasıyla, yalnızlaştığı ve potansiyel tehlike altında olduğu bir dönemde, en iyi kampanya stratejistini ve en güvenilir siyasi danışmanını kaybetmiş oldu.

Mantıken, tavsiyeyi veren kişinin istifa etmesi gerekiyorsa, kararı veren kişinin neden istifa etmemesi gerektiğini savunmak zor.

Başbakan Starmer, sadece 4 yılda partisinin makus talihini değiştirdi.

Bunda hem McSweeney’e çok fazla yetki vermesinin hem de kendi acımasızlığının, pragmatizminin ve esnekliğinin payı vardı.

Starmer’ın tüm bu becerileri önümüzdeki günlerde daha önce hiç olmadığı kadar sınanacak.

