“GÖZLERİNİ AÇMAK İSTEMİYORLAR” FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR YARARINA SERGİ

30 yılı aşkın süredir sanatsal çalışmalarını Londra’da sürdüren sanatçı, eğitmen ve bebek yapımcısı Sevim Metin öncülüğünde Filistinli çocuklar yararına sergi açılacak.

“Gözlerini Açmak İstemiyorlar” başlıklı sergiye, 31 Ekim, 1 ve 2 Kasım günlerinde London E1 6QH adresindeki House of Annette galerisi ev sahipliği yapıyor.

Farklı geçmişlerden sanatçıların, zanaatkarların ve sanat terapistlerinin çalışmalarının sunulacağı sergide Abdal Boksh, Alberto Casas, Ann Healey, Asta Binkauskaite, Bettina Schroeder, Clare Payne, Corrina Eastwood, Elm Grace, Iara Lee, Jean-Jacques Bonneau, Jennie Temple, Jude Montague, Lex Franchi, Lieta Marziali, Olivia Monthan, Rachel Pearce, Raine Kenny, Sanjay Dasani, Simon Noyes, Suzanna Treumann Stacey Kiely’nin, bağışladıkları eserler de yer alacak.

Barış ve direnişi önceleyen bu ortak çalışmadan elde edilen gelir, Birleşmiş Milletler Filistin Yardım Kuruluşu’na (UNRWA) bağışlanacak.

Sevim Metin’in davetiyle ücretsiz atölye çalışmaları kapsamında bir araya gelip, bebek başının nasıl yapılacağını öğrenen kimselerin çalışmaları serginin ana unsurunu oluşturuyor. Bu projenin bir başka versiyonu da eş zamanlı olarak aktivist Talya’nın liderliğinde Kudüs’te gerçekleştirildi.

Sergiye katılan sanatçıların ortak beyanı aşağıdaki gibi.

“Bu, iki eşit devletin savaşı değil. Bir soykırım ve dolayısıyla Filistinli çocuklara, ailelerine, topraklarına, özgürlüklerine ve egemenliklerine karşı bir savaştır. Nihayetinde hepimize karşı da bir savaştır. Bu yüzden tüm can kayıplarına karşı çıkıyor ve emperyalizm tarafından ezilen ve direnen herkesle birlik oluyoruz.

Tüm çocuklarımız için yaşam haklarının dokunulmaz olduğu bir gelecek istiyoruz. Bugün, güçlü azınlık ve politikacılar soykırımı kabul edilebilir kılıyorken, hepimiz için barışa olan doğuştan gelen özlemimizle her zamankinden daha güçlü bir şekilde karşılık verelim.”

Sergiye öncülük eden Sevim, Metin İstanbul Üniversitesi, Felsefe bölümü ardından LCP London School of Printing, Film Studies üzerine eğitim alarak kısa filmler yönetmiş, “Umuda Yolculuk” ve “Uçurtmayı Vurmasınlar” gibi filmlerde rol almıştı.

Filistinli aydınların “A Nation Punished With Hope” (Umutla Cezalandırılan Millet) tabiriyle kendilerini tanımladıkları bir çağda sonu hüsranla biten “Umuda Yolculuk” filminde rol alan Sevim Metin’in bu çalışması toplumumuz adına ayrı bir kıvanç kaynağı oluşturacak.

Üç gün sürecek olan sergi, Sevim Metin’in Filistin’deki soykırıma karşı Talya, Leoncia ve Mia adlı arkadaşlarıyla birlikte kurdukları “Anti War Crafting Circle” oluşumunun çabalarıyla gerçekleşiyor.

