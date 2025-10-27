FARUK ESKİOĞLU / LONDRA (FOTOĞRAFLAR: HALİL YETKİNLİOĞLU) – Gazeteci Zafer Arapkirli, “Cumhuriyetin başta laiklik olmak üzere bütün kazanımları sonsuza kadar yaşamak üzere halkın DNA’sına işledi. Müsterih olun! Cumhuriyetin kazanımlarını kanımızın son damlasına kadar koruyacağız” dedi.

Londra’da faaliyet gösteren İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği (İADD), Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında Kuzey Londra’da bir balo düzenledi.

Grand Palace Banqueting Suite’te 26 Ekim Pazar gecesi yapılan “102. Yıl Cumhuriyet Balosu”na aralarında Türkiye’nin Londra Başkonsolos Yardımcısı Oguzhan Gönültaş ve eşi Neriman Gönültaş ile KKTC Londra Temsilciliği Muavin Konsolos İsmail Ali Şahinoğlu’nun bulunduğu 300’e yakın davetli katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan gecede salonun Atatürk resimleri ile Türk, KKTC ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldığı göze çarptı.

Sunuculuğu Kent Üniversitesi Türk Toplumu Başkanı Tan Livaneli ve annesi Dilek Livaneli’nin yaptığı gecede, Türkiye’den katılan Gazeteci Zafer Arapkirli, etkinliğin onur konuğuydu. Gece boyunca katılımcıların ilgi odağı olan Arapkirli kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere poz vermekten de çekinmedi.

“CUMHURİYET DNA’MIZDA”

Arapkirli çoşkulu konuşmasında, “Cumhuriyetin başta laiklik olmak üzere bütün kazanımları sonsuza kadar yaşamak üzere halkın DNA’sına işledi. Müsterih olun! Cumhuriyetin kazanımlarını kanımızın son damlasına kadar koruyacağız” dedi. Türkiye’de 1923 kuşağının dünyaya örnek olacak şekilde zoru başararak cumhuriyeti kurduğunu ve devrimleriyle halkı çağdaşlaştırdığını anlatan Arapkirli, “Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmanın yolu onun bekçisi olmaktan geçiyor” dedi. Konuşması büyük alkış alan Arapkirli, Atatürk’ün “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözüyle devam etti.

İADD ile Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu Başkanı Jale Özer de 102 yaşındaki Cumhuriyet’i ve kazanımlarını övdü. “Bugün, Atatürk’ün ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesiller ülküsünü yaşatmak için bir aradayız” diyen İADD Başkanı Özer, “Atatürk’ün kurduğu Gazi Meclis’te cumhuriyetimizin kurucu önderlerine yönelik üstü örtülü hakaretler ve cumhuriyetin kurucu felsefesine yöneltilen tehditler asla kabul edilemez. Türk ulusu bu değerlere yönelik hiç bir saldırıya izin vermez” dedi. İADD Başkanı, toplumsal çürümeye dikkat çekerek cumhuriyetin içinin boşaltılmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi. İADD’nin 28 yıl önce kurulduğunu vurgulayan Özer, 3 kıta ve 27 ülkede faaliyet gösteren ADD’lerin öfkeyle değil bilgi ve donanımla çareler üretmeye çalıştığını anlattı. Arapkirli’ye plaket vererek çalışmalarını öven Özer, geceye katkıda bulunanlara da teşekkür etti.

Etkinlikte zeybek gösterisi ve Atatürk’ün sevdiği şarkılarının da seslendirildiği gecenin sonuna doğru katılımcılar “İzmir’in dağlarında çiçekler açar” cümlesiyle başlayan “İzmir” ve “10’uncu Yıl” marşlarını hep birlikte söyleyerek tempo tuttular. Yapılan hediye çekişiyle de gece sona erdi.

