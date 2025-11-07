Bank of England (BoE) bugün yapılan toplantıda gösterge faiz oranını %4,00 seviyesinde sabit tuttu. Bu karar, ekonomideki görünümün belirsizliği ve yaklaşan bütçe süreci göz önünde bulundurularak alındı. BoE’den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu toplantısında Başkan Andrew Bailey dahil olmak üzere üyelerin 5’i politika faizinin yüzde 4’te sabit bırakılması, üyelerin 4’ü ise 25 baz puan faiz indirimine gidilmesi yönünde oy kullandı. Açıklamada, ülkede dezenflasyon sürecinin, hala sıkı olan para politikasının desteğiyle devam ettiği ve para politikasının yüzde 2 enflasyon hedefinin sürdürülebilir şekilde tutturulmasına yönelik riskler arasında denge kurulacak biçimde belirlendiği belirtildi. Yıllık enflasyonun eylülde yüzde 3,8 olduğu anımsatılan açıklamada, ücret artışları gerilemeye devam ederken temel hizmet enflasyonunun da düştüğü ifade edildi. Açıklamada, enflasyonun kalıcılığına ilişkin risklerin son dönemde daha az belirgin hale geldiği kaydedilerek, “Politika faizinin düşürülmesiyle para politikasının sıkılığı azalmış durumda. Bundan sonraki olası faiz indirimlerinin boyutu ise enflasyon görünümünün seyrine bağlı olacak. Dezenflasyondaki ilerleme sürerse politika faizinin kademeli bir şekilde aşağı yönlü hareketine devam etmesi muhtemel.” değerlendirmesinde bulunuldu. Politika faizine yönelik gelecek adımların verilere göre değerlendirileceği ve aynı zamanda 26 Kasım’da açıklanacak Sonbahar Bütçesi’nin takip edileceği bildirilen açıklamada, bu yılın dördüncü çeyreğinde ekonomik büyümenin yüzde 1,4, enflasyonun yüzde 3,5 seviyesinde öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı. BoE Başkanı Bailey, karar sonrası yaptığı değerlendirmede, politika faizini yüzde 4 seviyesinde sabit tuttuklarını belirterek, “Politika faizinin hala kademeli şekilde düşüş eğiliminde olduğunu düşünüyoruz. Ancak faizde yeni bir indirime gitmeden önce enflasyonun yüzde 2 hedefine dönme patikasında olduğundan emin olmalıyız.” ifadelerini kullandı. Kararın Gerekçesi ve Arkasındaki Durum İngiltere’de enflasyon, BoE’nin hedefi olan %2’nin oldukça üzerinde — son değerler yaklaşık %3,8 civarında. Ekonomi büyüme açısından zayıf bir görünüme sahip: tüketici harcamaları, iş süreci ve inşaat sektörü gibi alanlarda daralmalar ve yavaşlama sinyalleri var. Ayrıca, hükümetin 26 Kasım’da yapılması planlanan bütçe açıklaması öncesinde para politikasında büyük adımlar atmamak yönünde bir temkinli yaklaşım tercih edildi. Piyasalar bir faiz indirimi olasılığını hesaplamaya başlamıştı; bazı analistler bu toplantıda indirime gidilebileceğini düşünüyordu. Ancak BoE bu kez indirime gitmedi. Ne Anlama Geliyor? Kimleri Etkiler? Kredi ve mortgage kullanıcıları için: Faiz oranlarının sabit kalması, kısa vadede borçlanma maliyetlerinde büyük bir düşüş beklentisini azaltıyor. Özellikle değişken faizli mortgage ya da kredi kullananlar için rahatlama gecikebilir. Tasarruf sahipleri için: Faiz indirimi olmayacağı için tasarruf mevduatlarında şu an için önemli bir yükseliş beklenmiyor. Mevcut düşük faiz ortamı korunabilir. Ekonomik büyüme açısından: BoE, büyüme üzerinde daha fazla baskı yaratmadan önce enflasyonun kontrol altına alındığına dair daha güçlü işaretler görmek istiyor. Bu temkinli yaklaşım ekonomi üzerindeki faizin baskısını korumaya yönelik. Para ve döviz piyasaları için: Karar öncesi ve sonrası dönemde sterlin zayıf seyrini korumuştu; faiz sabitliği, yatırımcıların faiz indirimi umutlarını biraz daha ertelediği anlamına geliyor.