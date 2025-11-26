İngiltere’de emekliye ciddi zam

İngiltere’de hükümetin açıklayacağı bütçe öncesinde, 13 milyon emeklinin gelecek Nisan ayında enflasyonun üzerinde bir artış alacağı kesinleşti.

Tam Yeni Devlet Emekliliği ödemesini alanlar için yıllık artış £550’nin üzerinde olacak. Bu tutar, sadece enflasyon oranında artış yapılsaydı alınacak miktardan £120 daha fazla. Tam temel emekli maaşının ise yaklaşık £440 artması bekleniyor.

Bu artış, hükümetin Üçlü Garanti (Triple Lock) taahhüdü sayesinde mümkün oldu. Buna göre emekli maaşları her yıl enflasyon, ortalama kazanç artışı veya %2,5 oranından hangisi yüksekse o oranda artırılıyor.

Nisan 2026 itibarıyla yeni tam emekli maaşı haftalık £240’ın üzerine çıkacak.

Yaşam Maliyetleriyle Mücadele Bütçenin Odak Noktasında

Bu duyuru, hükümetin gelecek yıl tren bileti zamlarını ve reçete ücretlerini dondurma kararının ardından geldi. Bu adımlar çalışan ailelere milyonlarca sterlin tasarruf sağlayacak. Ayrıca hükümet, müzikseverlerin yüksek ücret ödemesini engellemek için bilet karaborsacılığına karşı sıkı tedbirler de getiriyor.

Yaklaşan bütçede hükümetin öncelikleri;

NHS bekleme sürelerini azaltmak ,

kamu borcunu düşürmek

ve yaşam maliyetlerini hafifletmek olacak.

Yetkili isimlerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Üçlü Garanti sözümüz ve NHS kapasitesini artırma çalışmalarımızla emeklilere hak ettikleri güvenli yaşamı sağlıyoruz. Bu hafta açıklanacak bütçede ülkenin önceliklerine odaklanacağız: bekleme sürelerini düşürmek, borcu azaltmak ve yaşam maliyetleriyle mücadele etmek.”

Ek Destekler de Sürüyor

Devlet emekli maaşındaki iyileştirmelerin yanı sıra, en kırılgan durumdaki emeklilere sağlanan destekler devam ediyor:

Pension Credit: Yıllık ortalama £4.300 ek gelir sağlıyor.

Winter Fuel Payments: Geliri £35.000 veya altı olan İngiltere ve Galler’deki 9 milyon emekliye kış yakıt desteği veriliyor.

Bu düzenlemeler, emeklilik döneminin temel güvencesi olan devlet emekli maaşını güçlendirmeyi amaçlıyor.

