İngiltere’de kiliselerin başına tarihte ilk kez kadın atandı

acikgazete
acikgazete

Kökeni Roma İmparatorluğu’na dayanan İngiltere Kilisesi’nin başına bir kadın atandı. Atama kilisenin tarihinde bir ilk.

İngiltere hükümeti, bu yılın başlarında bir taciz skandalı nedeniyle istifa eden Justin Welby’nin yerine geçecek kişiyi bulmakla görevli komitenin adaylığının Kral 3. Charles tarafından onaylandığını duyurdu.

Sarah Mullally, Canterbury Başpiskoposu olarak atanmasının ardından yaptığı açıklamada yeni rolünün “büyük bir sorumluluk” taşıdığını kabul etti ancak “Tanrı’nın kendisini taşıyacağına dair bir huzur ve güven” hissettiğini söyledi.

Başbakan Keir Starmer, bu görevi üstlenecek ilk kadının atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“İngiltere Kilisesi bu ülke için büyük önem taşıyor. Kiliseleri, katedralleri, okulları ve hayır kurumları toplumlarımızın dokusunun bir parçasıdır,” diyen Başpiskopos, yeni başpiskoposun “ulusal hayatımızda kilit bir rol oynayacağını” sözlerine ekledi.

Welby, İngiltere Kilisesi’nin 1970’lerde yaşanan bir seri taciz vakasını örtbas ettiğini ve 2013’te yetkililer kendisine tacizleri bildirmediğini ortaya çıkaran bir raporun ardından istifa etmişti.

